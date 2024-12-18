Печь, оставленная без присмотра, стала причиной смертельного пожара в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Старое Алпарово Алькеевского района Татарстана произошел пожар в частном доме на улице 8 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстане, по прибытии пожарных горел бревенчатый дом. Они потушили огонь на 40 квадратах.

В результате пожара погиб 54-летний хозяина дома, который оставил печь без присмотра.