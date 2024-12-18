news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 декабря 2024 18:20

Печь, оставленная без присмотра, стала причиной смертельного пожара в Татарстане

Скопировать ссылку
Печь, оставленная без присмотра, стала причиной смертельного пожара в Татарстане
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Старое Алпарово Алькеевского района Татарстана произошел пожар в частном доме на улице 8 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстане, по прибытии пожарных горел бревенчатый дом. Они потушили огонь на 40 квадратах.

В результате пожара погиб 54-летний хозяина дома, который оставил печь без присмотра.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100