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Печь, оставленная без присмотра, стала причиной смертельного пожара в Татарстане
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Фото: ГУ МЧС России по РТ
В селе Старое Алпарово Алькеевского района Татарстана произошел пожар в частном доме на улице 8 марта.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстане, по прибытии пожарных горел бревенчатый дом. Они потушили огонь на 40 квадратах.
В результате пожара погиб 54-летний хозяина дома, который оставил печь без присмотра.
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