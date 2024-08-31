Пчеловоды Татарстана об урожае: «Для меда нормальной погоды практически не было»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Татарстане вопросами пчеловодства занимается специальная структура – сектор пчеловодства и аквакультуры, созданный два года назад при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. Об особенностях и результатах уходящего сезона мы поговорили с руководителем сектора Динардом Гатауллиным.

«Сейчас об опрыскивании своих полей аграрии должны предупреждать пчеловодов за три дня. С 1 сентября будут предупреждать за пять»

Несмотря на близящееся завершение сезона, в настоящее время в хозяйствах еще активно качают мед. По словам Гатауллина, в этом году пчеловодами республики собрано урожая не меньше, чем в прошлом.

Динард Гатауллин Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

– По последним оперативным данным, объемы по сравнению с прошлым сезоном особо не сократились, а в некоторых районах даже выросли. К таковым могу отнести Арский, Балтасинский районы, в целом северную сторону республики. В прошлом году в Татарстане было произведено 3,17 тысячи тонн меда. На республику приходится 5 процентов меда, собираемого в России. В настоящее время сезон еще продолжается, итоги мы обычно подводим в сентябре.

– В последние годы пчеловоды переживали из-за снижения цен на мед и медовые продукты. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Цены регулирует рынок. Если меда много, то, конечно, цена снижается, и наоборот. В этом году в Татарстане трехлитровая банка меда продается в среднем за 1500-2000 рублей, где-то дороже – по 2500-2600 рублей. Самый дорогой – липовый мед стоит не ниже 600 рублей за килограмм.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какая форма хозяйства преобладает в республике среди производителей меда? Сколько у нас таких хозяйств?

– В сфере пчеловодства у нас работают хозяйства практически всех форм – и крестьянско-фермерские, и ООО, и частные лица. Но 90-93 процента производителей меда – это частные предприниматели, которые содержат пасеки в своих хозяйствах. По данным, полученным из Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, в целом по республике у нас содержатся 148 147 пчелосемей.

Если по территориям, то больше всего их в Арском районе – 7600 пчелосемей, в лидерах также Мамадышский, Азнакаевский, Нурлатский и Рыбно-Слободский районы.

– Какие породы пчел предпочитают разводить в республике?

– Самая популярная в Татарстане порода – среднерусская. Есть также карника, карпатская. Среднерусская лучше всех подходит для нашей полосы, эти пчелы имеют высокую медоносность, они сильные, выносливые, зимуют лучше, хотя и более злые. Еще они отличаются повышенной ройливостью. В Татарстане также появляются новые породы пчел, но в небольшом количестве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В сезон опрыскивания полей химикатами пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. Некоторым районам удается избегать этой проблемы…

– Надо признать, такая проблема существует. Бывают случаи отравления пчел во время обработки полей химическими веществами. Мы пока не можем достоверно заявить, что вред наносится какими-то конкретными препаратами, потому что для этого должно быть заключение лабораторных исследований. Многие пробы сейчас находятся на стадии анализа, точных диагнозов пока нет.

В этом направлении нами ведется последовательная работа с районными управлениями сельского хозяйства. От нашего министерства составлен список предписаний, он направлен в управления. Мы призываем хозяйства при обработке полей применять химические и биологические вещества 3-го и 4-го классов. О предстоящем опрыскивании своих полей аграрии обязаны предупредить пчеловодов за три дня. С 1 сентября по России начинает действовать новый закон, по которому этот срок увеличивается до пяти дней.

– Какие пожелания вы хотели бы донести до пчеловодов и читателей «Интертата»?

– Пусть пчеловодческая отрасль активно развивается в новых направлениях, получит новое дыхание! Хотелось бы, чтобы производством меда занимались не только частные хозяйства, но и крупные сельхозорганизации. Чтобы активно шла работа с новыми породами пчел. Ну а труд наших пчеловодов, обеспечивающих страну «жидким золотом», должен быть достойно вознагражден.

Фото: предоставлено героями публикации

Мамадышский район: «Первую откачку провели 27 июля, а потом пошли дожди»

Пчеловод из поселка совхоза «Пятилетка» Мамадышского района Ханиф Миннекаев уже 30 лет занимается этим промыслом. В хозяйстве, помимо него, трудятся жена Люция и ее сестра Энже. Сын Айрат освоил производство кремов и мазей на основе прополиса. По словам Миннекаева-старшего, прополис пользуется популярностью, поскольку имеет много полезных свойств – это эффективный антисептик, он помогает при болях в горле, проблемах с желудком (при использовании этого природного продукта в лечебных целях требуется консультация врача).

– Моя пасека приносит хороший урожай. Рядом лес, поля и луга, поэтому улья не приходится куда-то вывозить. Сейчас у меня 30 пчелосемей, все среднерусской породы. Только погода в этом году подвела – 27 июля мы сделали первую откачку меда, а потом пошли дожди. Сбором меда я занимаюсь в свои выходные, обычно за день успеваю откачать около 30 рам.

Фото: предоставлено героями публикации

Во время сбора меда погода стояла хорошая. У нас рядом поле подсолнечника, мои пчелы собирали мед оттуда. Но, к сожалению, в период откачки начались дождливые дни. В этом году у меня в основном цветочный мед. По сравнению с прошлым годом урожай намного лучше, потому что тогда была жара, цветы при высоких температурах не дают нектара, и пчелы не могут свободно летать на сбор меда.

Прошлая зима тоже была очень сложной, у многих пчелы не смогли перезимовать. У меня больших потерь нет. Насколько мне известно из СМИ, такое происходило по всей России. В Татарстане тоже был заметный ущерб, у кого-то погибло до 80 процентов пчелосемей. Мои пчелы обычно зимуют хорошо. Я не заношу их в помещения, просто накрываю снегом. За 30 лет было всего два случая, когда в улей проникала мышь. Но мы находили этих мышей уже мертвыми – пчелы сами справлялись с вредителем. Думаю, в омшаниках мыши и крысы чаще забираются в ульи.

В Актаныше поля засеяли медоносной фацелией

Главный специалист Управления сельского хозяйства и продовольствия Актанышского района Рил Ахметзянов сообщил нам неутешительную цифру: в этом году пчеловодам района удалось собрать лишь треть от прошлогоднего урожая.

Фото: предоставлено героями публикации

– С самого начала сезона стояла неблагоприятная погода. Весна пришла холодная. Урожай у нас в три раза хуже по сравнению с прошлым годом. Хотя планы в этом году были большие. Мы специально посеяли фацелию, это второй после липы медонос, мед из нее получается изумительно вкусный. По подсчетам специалистов, в благоприятный год с одного гектара фацелии можно собрать до тонны меда.

Каждый год в начале весны мы проводим совещание с участием пчеловодов всего района, главных агрономов всех хозяйств. С целью поддержать пчеловодов агрофирмы «Актаныш» и «Аняк» как раз и засеяли поля фацелией. Пользуясь случаем, через «Интертат» хотел бы поблагодарить руководителей этих хозяйств – Рамиля Валеева и Фаиля Газетдинова.

Фото: предоставлено героями публикации

Даже при не очень хороших погодных условиях с этой культуры удалось собрать довольно приличный урожай. В целом фацелия занимала 80 гектаров на территориях четырех сел. В этом году наши аграрии изучили технологию ее посева и выращивания, хотелось бы в следующем году увеличить площади, засеваемые фацелией.

Что касается проблемы отравления пчел в сезон опрыскивания полей, то у нас таких случаев нет. Главные агрономы хозяйств состоят в группе в мессенджере, каждый добросовестно сообщает о времени и месте предстоящих работ. К тому же большинство агрономов или их родственники сами в частном порядке занимаются пчеловодством.

Фото: предоставлено героями публикации

Несмотря на суровую зиму, холодную весну, дождливое лето, наши пчеловоды не отчаиваются. В этом году в район поступило 400-500 новых пчелопакетов. Также радует, что цена на мед поднялась. Последние пять-шесть лет стоимость трех литров меда держалась в районе 1000-1300 рублей, а в этом году она выросла до 1500 рублей. Я сам продавал по 1800 рублей, а мед из фацелии и гречихи продавали даже по 2000 рублей.

Фото: предоставлено героями публикации

По Актанышскому району пчеловодством занимаются 311 человек, из них 110 предпринимателей производят мед в больших объемах. Урожай в прошлом году составил в среднем 20 килограммов с улья. В этом году – всего 5-6 кило. Урожай в 10 килограммов с улья соответствует норме. Скоро у нас в Актаныше пройдет ярмарка меда, в рамках которой мы хотим провести совещание с пчеловодами. У нас много полей с рапсом, в прошлом году их было 5 тысяч гектаров, в этом году – 3 тысячи. Рапс не самая лучшая культура для пчеловода, потому что рапсовый мед не очень ценится, его трудно продать. Сокращение площадей рапса для нас, пчеловодов, было бы большим плюсом. В соседнем Илишевском районе Башкортостана уже два года подряд сеют гречиху, примерно 1 тысячу гектаров. Полсотни актанышских пчеловодов своих пчел после фацелии вывели на гречиху, – рассказал нам Ахметзянов.

Фото: предоставлено героями публикации

Он также поделился своей давней мечтой – создать бренд «Актаныш балы» («Актанышский мед»), разработать привлекательный дизайн упаковки. Сейчас актанышские пчеловоды готовятся к участию в ярмарках в Набережных Челнах.

Пчеловод-любитель с большим стажем из села Казкеево, заведующая Центральной районной библиотекой Гульназ Ахмадишина отмечает, что в этом году урожай меда был минимальным.

Фото: предоставлено героями публикации

– В этом году меда нет. Не то чтобы совсем нет, но очень мало. Нормальной погоды практически не было, то холода, то дожди. Видимо, придется убрать магазины из ульев. Только для семьи удалось собрать немного. У нас агрофирма засеяла поле фацелией, многие пчеловоды отвезли своих пчел к ней и говорят, что какой-то объем меда получили. На том берегу реки Сюнь сплошь гречишные поля, но на время цветения гречихи пришлись дожди, а когда они прекратились, гречка уже отцвела, – поделилась она.

Фото: предоставлено героями публикации

Каюм Фасахов: «Майские холода тоже повлияли на урожай»

С 80-летним ветераном из села Базарные Матаки Алькеевского района Каюмом Фасаховым меня познакомила его дочь, журналист газеты «Якты юл» Тукаевского района Лия Мардегаллямова. Каюм абый оценивает нынешний урожай как средний. И он чуть выше, чем в предыдущем году.

Фото: предоставлено героями публикации

– Считаю, что сезон проходит со средним урожаем. В прошлом году было хуже. Слава богу, меда хватит и перезимовать пчелам, и мне, и моим родственникам и близким. Мне кажется, на урожай повлияли и майские холода. Сам я держу не больше 15 пчелосемей, занимаюсь пчеловодством около 25 лет. У нас в роду много пчеловодов. Родители моей мамы держали пасеку, еще до революции имели в хозяйстве 45-50 ульев. Мой брат, лесник Рафис Фасахов держит большую пасеку на 100 ульев, другие мои родственники тоже занимаются пчеловодством, – рассказал ветеран.

Фото: предоставлено героями публикации

Тукаевский район: «Собрали по 10-15 килограммов с улья»

Глава Биклянского сельского поселения Тукаевского района Мансур Сахбиев:

Фото: предоставлено героями публикации

– В этом году лето было более влажное и дождливое. Холода и жара не могли не повлиять на урожай. В наших краях липа вообще не цвела, дали о себе знать заморозки. Донник, к сожалению, тоже пострадал. Из донника всегда получался качественный, вкусный мед. В результате всего этого меда в этом году мы собрали сравнительно мало – по 10-15 килограммов с улья. Мы с нашей семьей держим примерно 50 ульев, этот промысел остался нам от отца. Папа много лет проработал на пасеке в местном колхозе.

Фото: предоставлено героями публикации

Каждый год выходим на ярмарки продавать мед и медопродукты. Цены на мед у нас – 1800-2000 рублей за трехлитровую банку, – рассказал Сахбиев.

Юлай Низаев, «Интертат», перевод с татарского