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«Пчела не рви горло»: эмоциональное видео об уничтожении «Леопарда» ВСУ в зоне СВО
Эмоциональными кадрами с уничтожением танка «Леопард», поставленного Германией в Вооруженные силы Украины (ВСУ), поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Судя по логотипу на видео, атаку тяжелой техники на российские позиции отбивал 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (бывшая бригада «Восток» ДНР), отличившаяся ранее взятием террикона на территории Авдеевского коксохимического завода («АКХЗ»).
На записи хорошо видно, что один из наступающих танков ВСУ был поражен российскими бойцами. Кроме того, слышны эмоции одного из корректировщиков огня – его голос буквально забивает радиоэфир. «Пчела не рви горло», – посоветовали ему сослуживцы.
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