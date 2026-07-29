Пазл УНИКСа почти собран: Шаманич, Клюев и Узинский — выдержит ли Каракаш?

Разгром в финале от ЦСКА (0-4) поставил УНИКС перед выбором: менять все или катиться вниз. За лето ушли Перасович, Кулагин и почти вся основа — вместо них пришли девять новичков и главная головная боль сезона: хорват с опытом в НБА Шаманич. Сможет ли Милан Каракаш найти подход к звездным новичкам и выстроить из них боеспособный коллектив?





Фото: unics.ru

«Смена тренера и апгрейд состава — как УНИКС перезагружается после ухода Перасовича»

Владимир Перасович покинул УНИКС, хотя руководство УНИКСа было не прочь продлить контракт. За четыре года он принес клубу первое в истории чемпионство Единой лиги (2023), а также два серебра и две бронзы. Но серб не стал активировать опцию продления, и клуб не стал уговаривать — президент Евгений Богачев объяснил это желанием тренера отдохнуть и побыть с семьей.

Евгений Богачев Фото: unics.ru

Вместо того чтобы искать нового иностранца, УНИКС сделал ставку на преемственность. На пост главного тренера назначен Милан Каракаш — хорват, который пять лет работал ассистентом Перасовича. Он знает систему изнутри, участвовал во всех успехах последних лет и, по слухам, часто выступал в роли «морального камертона», когда эмоциональный Перасович закипал.

Кадровые изменения этим летом в УНИКСе колоссальны. Клуб покинули 12 игроков. Из них 8 игроков основы, включая капитана Дмитрия Кулагина, центрового Маркуса Бингэма и Андрея Лопатина. Ушла практически вся передняя линия и ключевые защитники. На смену ушедшим пришли 10 новичков, и это не просто «замена гаек», а апгрейд почти на каждой позиции.

Главный снайперский актив — Никита Михайловский. Он перешел из «Самары», дважды чемпион России с ЦСКА. Именно ему предстоит делать разницу в атаке. Ветеран-организатор Евгений Бабурин, пришедший из «Нижнего Новгорода», ценен не цифрами, а характером: способен закрыть лидера соперника и успокоить игру. Мощный «столб» Александр Гудумак из МБА даст команде надежность под щитом и тактическую гибкость.

Глубину ротации обеспечит Макар Коновалов из «Локомотива» — он подменит разыгрывающих без потери качества. Возвращение Си Джея Брайса, уже игравшего в Казани, но пропустившего часть сезона из-за травмы, — важный момент. Ранее он был лучшим по трехочковым в лиге, и от него ждут стабильности и универсальности.

Вместо травматичных Тони Тэйлора и Александра Платунова пришли сразу два качественных разыгрывающих: Брэндан Адамс из «Пармы» и Ксавьер Ратэн-Мэйс, которого в Казани видят бесспорным лидером нападения. Ксавьер Ратэн-Мэйс — это чистый скорер с прекрасным дальним броском. В сезоне-2023/2024 за «Енисей» он стал лучшим снайпером Единой лиги. Его главный козырь — умение создавать бросок с ведения и реализовывать сложные трехочковые.

При этом он не просто «стрелок»: Ратэн-Мэйс умеет отдавать передачу из-под давления и читать защиту. В Казани его видят главной атакующей опцией. Слабые стороны? Оборона. Он не всегда успевает за быстрыми защитниками. В Евролиге за «Баварию» его часто «сажали» на скамейку именно из-за провалов в защите. Но в Единой лиге его атакующий талант должен перевешивать.

Брэндон Адамс Фото: bcsamara.com

Брэндан Адамс — игрок совершенно иного плана. Это классический плеймейкер с отличным видом площадки. В прошлом сезоне за «Парму» он выдавал 5,8 передачи в среднем, а его баскетбольный IQ позволяет управлять темпом игры. Он не пытается забить каждый раз, как Ратэн-Мэйс, — он сначала ищет партнера. Адамс любит играть в пик-н-ролл, умеет находить центровых под кольцом и не боится брать игру на себя в концовках.

Он не такой взрывной, как некоторые американские защитники, зато стабилен и редко ошибается. На него был спрос в Евролиге — и это говорит о многом. Его задача — дирижировать атакой и давать разгружаться Ратэн-Мэйсу. Вместе они образуют сбалансированный дуэт: один забивает, второй раздает. Оба подписали контракты — Адамс на год, Ратэн-Мэйс по схеме «1+1».

Каракаш прокомментировал подписание Адамса: «Мы очень рады подписанию Брендана Адамса. Он молодой баскетболист с большим потенциалом. Верю, что в УНИКСе он продолжит прогрессировать и поможет клубу в достижении задач. Желаю ему, как и всем нашим парням, здоровья. Уверен, впереди у Брендана и у всей команды отличное будущее», – цитирует тренера пресс-служба УНИКСа.

Передняя линия: Клюев — работа, Узинский — опыт, Шаманич — талант и риск

Передняя линия, потерявшая Бингэма и Лопатина, укрепилась тремя игроками — и каждый из них решает свою задачу.

Сергей Клюев — это классический российский центровой-работяга. Он не сверкает статистикой, но делает черную работу: подборы на обоих щитах, блок-шоты, страховка защитников. В Суперлиге за прошлый сезон он выглядел уверенно, но в Единой лиге его ждет серьезная проверка скоростями и мощью. Главный вопрос — хватит ли ему атлетизма против центровых ЦСКА. Клюев — ротация, страховка для российского лимита и подстраховка под кольцом. Он не будет доминировать, но может давать передышки основному центровому.

Дмитрий Узинский Фото: unics.ru

Дмитрий Узинский — совсем другая история. Это ветеран с отличным дальним броском, который пришел на место ушедшего Андрея Лопатина. Узинский не лезет под щит, не борется на отскоке — он «четвертый номер» европейского плана, который растягивает защиту и ждет своих шансов за дугой. Он не будет лидером, но может быть опасным оружием, когда защита соперника забывает о нем. Богачев отметил, что у него «хороший дальний бросок», и это именно то, чего УНИКСу не хватало в прошлом сезоне.

Лука Шаманич Фото: bc-zenit.com

Лука Шаманич — главный трансферный хит и главная головная боль всего межсезонья. Его игровой профиль уникален для Единой лиги: 211 см роста, подвижность, умение вести мяч, бросок с трехочковой и игра лицом к кольцу. Он не просто «большой» — он форвард, который может обыгрывать соперников с дриблингом, отдавать передачи и закрывать несколько позиций. В прошлом сезоне за «Зенит» он набирал в среднем 10,5 очка и 4,3 подбора, а в плей-офф выдал 28 очков против УНИКСа.

В защите он не всегда надежен, но его талант в нападении перекрывает многие недостатки. Если Каракаш найдет к нему подход, Шаманич станет главным оружием УНИКСа в матчах с топ-клубами. Если нет — клуб получит еще один громкий скандал. Шаманич талантлив, но его карьера — это череда конфликтов с тренерами. В «Басконии» были разногласия, а в «Зените» дело дошло до открытой перепалки с Радоничем прямо во время матча против УНИКСа. После инцидента хорват пропустил первый матч плей-офф, вернулся, но доверия уже не получил. Контракт не продлили — характер оказался дороже таланта.

В атаке УНИКС теперь может играть по-разному. Ратэн-Мэйс и Адамс дают гибкость: можно играть агрессивно через заслоны с большими, можно растягивать защиту с Узинским на позиции «четверки» и давать пространство для проходов Шаманичу. Но если основной центровой еще не найден, УНИКС рискует проигрывать под кольцом тем же ЦСКА. Багаж талантов большой, но совместить их в одну систему — задача для Каракаша, которая определит судьбу сезона.

«Тихая» заявка на титул: УНИКС точечно усилил «четверку» Узинским и ждет главного козыря под кольцо

Пока все внимание приковано к Шаманичу, УНИКС тихо и без лишнего шума закрыл еще одну важную позицию. Клуб объявил о подписании 33-летнего российского форварда Дмитрия Узинского, который предыдущий сезон провел в «Зените».

Президент УНИКСа Евгений Богачев объяснил логику этого трансфера: «Нам нужен был четвертый номер, от нас же Лопатин ушел в "Локомотив", где ему были предложены более выгодные условия. Не удалось удержать его. Так что нужно было укрепить эту позицию, тут как раз Дмитрий свободен. Мы давно его знаем, у него дальний бросок хороший».

Узинский — не новичок в Казани, он уже выступал за УНИКС в сезоне-2019/2022, так что адаптация не займет много времени. Его опыт и дальний бросок должны компенсировать потерю Лопатина, который выбрал более выгодные условия в «Локомотиве».

Слова президента звучат спокойно и уверенно. Но за этим спокойствием — титаническая работа и огромные риски. УНИКС не просто обновился — он пересобрался с нуля, сделав ставку на талантливых, но сложных в управлении игроков. Однако главная головная боль еще впереди. Единственной по-настоящему незакрытой позицией остается центровой. Для стартового состава УНИКСу нужен высокий игрок оборонительного плана — такой, каким в свое время был Исмаэль Бако.

Сергей Клюев Фото: cskabasket.ru

Клюев — это вариант для ротации и российского лимита. А вот иностранный «большой», способный доминировать под щитами, страховать защиту и закрывать краску, пока не найден. Рынок еще работает, и в Казани продолжают поиски. Именно от этого трансфера во многом будет зависеть, сможет ли новая команда Каракаша на равных биться с ЦСКА в плей-офф.

Если Каракаш найдет подход к Шаманичу, новички адаптируются, а центровой будет подписан — УНИКС способен не просто вернуться в финал, а выиграть его. Каракашу нужен подход к Шаманичу и качественный центровой. Иначе финал-2026 останется для УНИКСа вершиной, а не ступенькой.