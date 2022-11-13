«Пахнет терактом»: Байден прокомментировал взрыв в Стамбуле

Первые данные, полученные после взрыва в центре Стамбула, указывают на теракт. С таким заявлением на брифинге выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь „пахнет терактом“», — подчеркнул турецкий лидер.

Взрыв произошел сегодня на пешеходной улице Истикляль, которая находится в центре Стамбула. Предварительно, жертвами происшествия стали шесть человек, еще 53 получили ранения. Как заявили позднее в российском генконсульстве, среди погибших и пострадавших нет граждан РФ.