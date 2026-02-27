Работал в полях, возил зерно: труженику тыла из Татарстана исполнилось 94 года

Труженику тыла Агафону Сулейманкину из Аксубаевского района Татарстана сегодня исполнилось 94 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото из личного архива

«Сулейманкин Агафон Григорьевич родился 27 февраля 1932 года в деревне Кисы Аксубаевского района. Окончил два класса. С девяти лет начал работать в колхозе, пас колхозных овец и телят. Когда подрос, на быках вместе с другими тружениками вспахивал поля, возил зерно в Чистополь и Нурлат», – рассказали в пресс-службе.

В марте 1952 года был призван на службу в армию. Служил в Одессе 3 года и 8 месяцев. Домой вернулся в декабре 1955 года. Женился в 1958 году на девушке из Старого Тимошкина. Супруги воспитали трех сыновей и дочь. Агафон Григорьевич до 63 лет работал в колхозе.