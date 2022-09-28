Пах Галиева и «опыты» Знарка с Кагарлицким: как «Ак Барс» на классе разобрал «Салават»

«Ак Барс» «всухую» обыграл (3:0) «Салават Юлаев» в первом Зеленом дерби нового сезона КХЛ. Однако счет обманчив, ведь до судьбоносного удара в пах Станиславу Галиеву на льду доминировала Уфа. Эксперименты Знарка и быстрый отказ от них, прорыв Петрова и чудеса от Мифтахова — в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» забрал вчерашний матч, что называется, на опыте Фото: ak-bars.ru

Особый подтекст первого Зеленого дерби в сезоне

Сегодняшний матч носил особый подтекст, ведь в спортивном хозяйстве Татарстана и Башкирии не все гладко. В титульных для республик хоккее и футболе хватает проблем. «Рубин» и «Уфа» дружно вылетели в «пердив», а хоккейные коллективы на старте сезона не впечатляют.

В таких условиях первое Зеленое дерби сезона имело особое значение. Победивший мог сказать, у нас все не так плохо и жизнь налаживается. Казанцы вышли из этой ситуации на коне. Но счет 3:0 не отражает происходящего на льду.

«Ак Барс» забрал вчерашний матч, что называется, на опыте. Вернее, на классе звезд, которые собрались в Казани под знамена Олега Знарка. До первой пропущенной шайбы, то есть добрую половину игры, «Салават Юлаев» имел заметное преимущество, но так и не смог ни разу переиграть Амира Мифтахова, который защищал ворота казанцев в этот вечер.

Амир Мифтахов – воспитанник казанского хоккея – стал настоящим открытием «Ак Барса» на старте сезона Фото: ak-bars.ru

Марат Валиуллин явно что-то знал об Амире Мифтахове

«Самое главное – выиграли. А что на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням. Сразу после игры тяжело сказать, мы обязательно разберем с тренером эту игру и найдём ошибки. Этот матч пора забыть и готовиться дальше», - скромно отреагировал на свой успех Мифтахов.

22-летний воспитанник казанского хоккея стал настоящим открытием «Ак Барса» на старте сезона. Голкипер до этого сезона ничего особенного не показывал во взрослом хоккее. Многие, в том числе и наша редакция, скептически отнеслись к ставке Марата Валиуллина на дуэт местных вратарей в команде уровня гранда КХЛ.

Но генменеджер «барсов» явно что-то знал, и пока игра Мифтахова не дает ни малейших оснований для критики. Более того, прямо сейчас Амир выглядит основным вратарем «Ак Барса». Тимур Билялов также держит свой привычный уровень, но Мифтахов здесь и сейчас выглядит интереснее.

Легионер уфимцев Райан Мерфи попал форварду «Ак Барса» Станиславу Галиеву клюшкой между ног. Фото: ak-bars.ru

Судьбоносный удар в пах: до и после

Не пробив Мифтахова «Салават» пал жертвой случая и строгости арбитров. В середине второго периода легионер уфимцев Райан Мерфи попал форварду «Ак Барса» Станиславу Галиеву клюшкой между ног. Судьи решили посмотреть видеоповтор эпизода и выписали защитнику уфимцев большой штраф (5+20). Так «Салават» лишился ключевого защитника и получил решающий гол в меньшинстве.

Нарушение правил со стороны Мерфи очевидно, но повтор не показывает умышленного характера действий от защитника «СЮ». Показалось, что он хотел подбить клюшку Галиева, но промахнулся. Сам Станислав в этом эпизоде травмы не получил и столь жесткая трактовка нарушения со стороны арбитров вызывает большие сомнения.

Этот эпизод стал ключевым в матче. Состав «Салавата Юлаева» даже близко не ровня «Ак Барсу» и во многом составлен из молодых хоккеистов. Эпизод с первой шайбой очевидно надломил уфимцев. Хозяева на старте третьего периода по инерции еще атаковали, но потом нарвались на контратакующий выпад от Дмитрия Кагарлицкого, который забросил первую для себя шайбу в сезоне.

По ходу матча Знарок одумался и вернул Кагарлицкого в первое звено Фото: ak-bars.ru

От крайнего у Знарка до возвращения в первое звено: Кагарлицкого прорвало

«Дай бог, мы ждем от него, чтобы он проводил свои лучшие матчи. Неплохо сыграл сегодня, молодец», – так оценил игру Кагарлицкого Знарок после игры.

Интересно, что именно этот форвард был назначен крайним Олегом Знарком в неудачах номинально первого звена «Ак Барса» во главе с Вадимом Шипачевым. «Кага» отсидел в запасе два матча, а вчерашнюю игру начал в четвертом звене казанцев. Главный тренер «барсов» решил развить свой странный эксперимент по созданию связки Шипачева с Никитой Дыняком.

По ходу матча Знарок одумался и вернул Кагарлицкого в первое звено. И тройка выдала свой лучший матч в сезоне. Кирилл Петров оформил дубль после паса все того же Кагарлицкого. Также на счету Петрова голевой пас. Даже Шипачев, несмотря на массу уже «фирменных» потерь отметился результативным «ассистом».

Главный тренер «барсов» решил развить свой странный эксперимент по созданию связки Шипачева с Никитой Дыняком Фото: ak-bars.ru

Наставник «Ак Барса» должен отказаться от «опытов» над Дыняком

Думается, всем в «Ак Барсе» будет лучше, если Знарок откажется от своих опытов а-ля связка Дыни с Шипой и будет наигрывать первое звено. Шипачев рано или поздно должен прибавить, все же мастер. До плей-офф времени – вагон. В общем, хотелось бы увидеть стабильность состава хотя бы в топ-6 и бригадах большинства казанского клуба. В идеале и третье звено лучше собрать постоянное, а не тот винегрет, который мы видели в последних матчах. Но, возможно, мы слишком многого хотим.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с одним из лидеров Восточной конференции - «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Там мы узнаем, в каком состоянии сейчас прибывает казанская команда. Все-таки, накануне команда Олега Знарка, до летального для «Салавата Юлаева» удара в пах Галиеву, выглядела не слишком убедительно. Итоговый счет матча не всегда отражает происходящего на льду.