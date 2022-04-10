Паводковыми водами на реке Ик в Татарстане подтопило низководный мост

Сегодня днём из-за повышения уровня воды на реке Ик в Татарстане подтопило низководный мост в посёлок Тумутук Азнакаевского района. Перелив над мостом составляет 5 сантиметров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Из посёлка есть объездной путь длинной в 74 километра через город Октябрьск республики Башкортостан.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Эвакуация населения не требуется. Угрозы подтопления самого населённого пункта также нет. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.