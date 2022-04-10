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Ру Тат
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Происшествия
10 апреля 2022  14:41
Павел Климчак

Паводковыми водами на реке Ик в Татарстане подтопило низководный мост

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Сегодня днём из-за повышения уровня воды на реке Ик в Татарстане подтопило низководный мост в посёлок Тумутук Азнакаевского района. Перелив над мостом составляет 5 сантиметров.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Из посёлка есть объездной путь длинной в 74 километра через город Октябрьск республики Башкортостан.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Эвакуация населения не требуется. Угрозы подтопления самого населённого пункта также нет. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#подтопление низководных мостов
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