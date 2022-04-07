Паводковые воды затопили низководный мост в Нурлатском районе Татарстана

Из-за обильно тающего снега повысился уровень воды в реке Большой Черемшан. Это привело к подтоплению низководного моста в районе деревни Урняк Нурлатского района РТ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Перелив воды через дорожное полотно составил 20 см. Доехать до деревни, в которой проживают 127 человек, возможно по альтернативному маршруту Нурлат – Кузайкино. Подтопление населенного пункта не прогнозируется.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Медпомощь населению будет оказана в фельдшерском пункте. Водоснабжение осуществляется через водонапорную башню. Запас продуктов в деревне есть.

Мониторинг паводковой ситуации проводиться трижды в день.

