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Происшествия
7 апреля 2022  13:19
Полина Шевчук

Паводковые воды затопили низководный мост в Нурлатском районе Татарстана

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Паводковые воды затопили низководный мост в Нурлатском районе Татарстана

Из-за обильно тающего снега повысился уровень воды в реке Большой Черемшан. Это привело к подтоплению низководного моста в районе деревни Урняк Нурлатского района РТ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Перелив воды через дорожное полотно составил 20 см. Доехать до деревни, в которой проживают 127 человек, возможно по альтернативному маршруту Нурлат – Кузайкино. Подтопление населенного пункта не прогнозируется.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Медпомощь населению будет оказана в фельдшерском пункте. Водоснабжение осуществляется через водонапорную башню. Запас продуктов в деревне есть.

Мониторинг паводковой ситуации проводиться трижды в день. 
 

 

#весенний паводок #подтопление низководных мостов #МЧС РТ
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