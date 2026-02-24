news_header_top
Павлюченко - Аршавину на слова о «Спартаке»: «Андрей любит громко говорить»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко вступил в заочную дискуссию с заместителем председателя правления «Зенита» Андреем Аршавиным. Поводом стало заявление Аршавина о том, что московский «Спартак» в настоящий момент не является топ-клубом.

«Андрей Аршавин любит громко говорить. „Спартак“ был и всегда будет топ-клубом. Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но „Спартак“ — это всегда топ», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Несмотря на текущие результаты, Павлюченко подчеркнул, что статус красно-белых определяется историей и традициями, а не сиюминутным положением в лиге.

#Андрей Аршавин #фк спартак #фк зенит
