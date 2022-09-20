Павлова: Законопроект поддержит талантливую молодежь и тех, кто уходит из большого спорта

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Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала принятие экспертным советом «Единой России» законопроекта о преимущественном праве поступления без вступительных экзаменов в профильные вузы спортсменов, занявших первые места на официальных спортивных соревнованиях.

«Этот законопроект является продолжением системной работы по усилению социальных гарантий и льгот для спортсменов и тренеров сборных команд России. Сегодня очень важно поддержать как тех, кто уже заканчивает свой путь в большом спорте и переходит на тренерскую работу, так и перспективным молодым спортсменам. Нужно, чтобы они остались в нашей стране и представляли Россию», — отметила Ольга Павлова.

Данный законопроект также должен давать приоритетное право на поступление в вузы и победителям альтернативных соревнований, перечень которых на период отстранения сборных команд России от участия в официальных международных спортивных соревнованиях будет утверждаться Правительством. «До этого законопроекта льготами пользовались только участники официальных соревнований: Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов Европы и мира. Поэтому актуальность данного законопроекта в нынешних условиях очень высока», — считает Ольга Павлова.

В разговоре она подчеркнула, что на различных мероприятиях с участием Президента России Владимира Путина неоднократно обсуждалась тема российского спорта на фоне беспрецедентных ограничений, введенных в отношении российских спортсменов коллективным Западом, и в связи с этим необходимость введения расширенного формата российских турниров с участием спортсменов из дружеских стран, а также организацию соревнований за пределами Российской Федерации.

«Уверена, что этот законопроект не последний. Несомненно, будут в этом направлении новые инициативы, которые в ближайшее время примут форму закона», — резюмировала Ольга Павлова.