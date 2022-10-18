Павлова: Сотрудничество России и КНР в спорте повысит мотивацию тренеров и спортсменов

Фото: © пресс- служба Ольга Павловой

Соревнования, запланированные к проведению в Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, будут зрелищными и с высоким уровнем конкуренции, убеждена заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. По ее словам, примерный план работы включает в себя более 500 мероприятий по массовому, студенческому и спорту высших достижений.

«Подготовка к этому мероприятию шла давно. Это важное событие, потому что наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. Российско-китайское сотрудничество в спорте поможет расширить двухсторонние связи», – подчеркнула Павлова.

Китай является признанными лидером по многим видам спорта, а китайскую систему подготовки атлетов пристально изучают по всему миру. При этом в этой стране активно развивается и массовый спорт, добавила Павлова.

«Нам сегодня необходимо доработать план основных мероприятий, в который должны войти турниры по нашим традиционно сильным олимпийским видам спорта. Это повысит мотивацию и конкурентоспособность ведущих российских тренеров и спортсменов, которым очень непросто в санкционный период. На олимпийских играх в Токио Китай стал вторым в медальном зачете, и китайские спортсмены были нашими противниками в борьбе за олимпийские медали в таких видах спорта как бадминтон, настольный тенист, волейбол, спортивная и художественная гимнастика, водные виды спорта. Надеюсь, что к соревнованиям присоединяться и спортсмены из других дружественных стран, потому что турниры с участием спортсменов обещают быть зрелищными и с высоким уровнем конкуренции», – уверена Павлова.

Напомним, решение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах было принято накануне – соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.