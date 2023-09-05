Павлова: «Правила FINA по допуску российских спортсменов — тема для разбирательств в ООН»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова критически высказалась о правилах, разработанных World Aquatics для допуска российских спортсменов к участию в чемпионате мира по водным видам спорта и Олимпийских играх 2024 года, в которых прописано не только выступление атлетов в нейтральном статусе, без национальных флагов и гимнов, но и запрет на проход через микст-зону для СМИ и участие в пресс-конференциях.

«На мой взгляд данные правила — это прежде всего нарушение прав человека и свободы слова. То, что требуют функционеры FINA, — настоящий фашизм в отношении российского спорта. Они хотят превратить наших атлетов в бессловесных, бесправных изгоев, которые и головы поднимать не должны. Осталось только загнать всех российских спортсменов в специальные резервации», — возмутилась Ольга Павлова.

Кроме того, специалист перечислила, какие действия в создавшейся ситуации руководству российского спорта, тренерам и спортсменам можно будет сделать.

«Нужно обязательно обратиться к экспертам комиссии ООН для квалификации данных действий на предмет нарушения прав человека. Также с подобным запросом можно обраться к госорганам Швейцарии, где юридически зарегистрирована World Aquatics, а также к руководству Катара и Франции, где будут проходить чемпионат мира по водным видам и Олимпийские игры. Да, FINA может разработать свои критерии, но декларировать отмену свободы слова и прав человека, какой бы национальности он не был, они как общественная организация не имеют никакого права», — считает Ольга Павлова.