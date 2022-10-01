Павлова: Заявление главы МОК — признание ущербности международных турниров без россиян

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя заявление главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха о необходимости допуска российских спортсменов к участию в международных турнирах в случае осуждения ими специальной военной операции России на Украине, заявила, что оно означает признание ущербности международных турниров без участия в них российских спортсменов.

«Томас Бах никак не может признать несостоятельность международных соревнований без участия российских спортсменов. Ищет любые пути, чтобы россияне были допущены к участию, но, видимо, до сих пор не понял, что наши спортсмены Родиной не торгуют», — поделилась своим видением ситуации Ольга Павлова.

Кроме того, по ее мнению, многие международные федерации лелеют надежду на то, что Россия вернется на международную спортивную арену. Проведение крупных турниров — это прежде всего большие финансовые затраты, для многих стран уже неподъемные. К этому добавляется отсутствие инфраструктуры, соответствующей статусу соревнований, отсутствие зрелищности и конкуренции. Всё это вынуждает МОК нести колоссальные убытки.

«Многие спортсмены по зову сердца пришли на мобилизационные пункты, доказывая, что они со страной одно целое. Боксеры, борцы, биатлонисты, гимнасты. Тех, кто, как Бах заявляет, дистанцировался — единицы. Просто надо признать, что миссия МОК под его руководством явно провалена», — убеждена Ольга Павлова.