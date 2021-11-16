Павлова: Закон о доплате к пенсии тренеров — справедливый подход к оценке их заслуг

Фото: Ольга Павлова

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект о ежемесячной доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов. О важности принятия этой новеллы рассказала автор концепции законопроекта, российский общественный деятель, координатор федерального партийного проекта в Республике Татарстан «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Согласно действующему законодательству, ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получают сами спортсмены, но не их тренеры. Данный законопроект устраняет сложившийся правовой пробел и восстанавливает справедливый подход к оценке заслуг тренеров», — пояснила Ольга Павлова.

По ее мнению, этот законопроект решает создавшуюся ситуацию не только в плане дополнительной ежемесячной доплаты к зарплате или пенсии спортивных наставников, но еще и говорит о признании заслуг российских тренеров, подготовивших спортивную элиту. Он станет хорошим подспорьем для тех, кто прошел Олимпийские игры в Токио, и тем, кто собирается в Пекин. И главное, принятие этого закона повысит привлекательность призвания «быть тренером» для молодежи, которая сегодня стоит на пороге выбора жизненного пути, уверена Павлова.

Кроме того, она отметила, что работа над данным законопроектом идет в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства указал на необходимость рассмотрения вопроса об обеспечении правового механизма дальнейшей поддержки тренерского состава, принимавшего непосредственное участие в подготовке российских спортсменов, которые заняли призовые места на международных спортивных соревнованиях.

«Наш законопроект предлагает как раз один из механизмов такой поддержки», — добавила Ольга Павлова.

Свое мнение о принятии в первом чтении этого законопроекта высказала и Герой Труда России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«В 2019 году мы обратились с предложением о разработке этого закона к вице-президенту Федерации синхронного плавания России, члену Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженному тренеру России Ольге Павловой. Отрадно, что Государственной Думе VII созыва удалось выполнить нашу просьбу. Сегодня наши чемпионы ежемесячно получают доплаты за выдающиеся заслуги перед страной, а у российских тренеров, подготовивших этих именитых спортсменов и обогативших спортивными традициями и результатами весь мир, такого права по-прежнему нет. Это несправедливое упущение», — считает Татьяна Покровская.

Соответствующую инициативу разрабатывала группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и вице-спикером Госдумы от единороссов Сергеем Неверовым.