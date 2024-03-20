Павлова: Выборы прошли честно и открыто, что говорит о высокой политической стабильности

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Выборы Президинта РФ прошли честно и открыто, что говорит о высокой внутренней политической стабильности в стране. Об этом сказала член инициативной группы по выдвижению в Президенты России Владимира Путина, заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова, комментируя итоги прошедшей избирательной кампании.

«Впереди большой фронт работ. Но он не страшен, ведь с такой огромной поддержкой населения любые задачи по плечу. Прошедшие выборы стали историческими. Я видела, с каким настроением люди шли на выборы. Консолидация общества действительно очень большая. Мы видели, с какой ненавистью говорили западные политики о нашем лидере, что в принципе идет вразрез со всеми дипломатическими принципами», — поделилась Ольга Павлова.

По ее словам, россияне четко поняли, что в условиях беспрецедентного давления на страну, в условиях СВО, нужно объединяться вокруг своих ценностей и своего президента, и они это сделали, показав беспрецедентную явку.

«В чем еще причины такого единения? Думаю, что в первую очередь в том, что Владимир Путин говорит с людьми на одном языке. Он их слушает и слышит. Во-вторых, несколько поколений помнят 90-е, разгул бандитизма. Возврата к прошлому никогда не будет — мы прекрасно понимаем, что может быть, если поменяется наш устойчивый вектор развития страны. Ну и наконец, люди благодарны за то развитие, за те направления, что развиваются сегодня. А это по факту все отрасли. Это отзывается в сердцах людей, и поэтому люди пришли и проголосовали за того, кому верят», — считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что россияне голосовали с большим патриотизмом — особенно это было видно на приграничных регионах, где шли постоянные провокации и обстрелы.

«Я думаю, многим нашим коллегам на Западе стоит у нас поучиться организации выборного процесса, а именно современным и удобным подходам. Поэтому выборы прошли честно и открыто, что говорит о высокой внутренней политической стабильности в стране», — заключила Ольга Павлова.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.