Павлова встретилась с участниками фестиваля молодежной прессы «Золотое перо»

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Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняла участие в встрече с участниками фестиваля молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо». Мероприятие проходит с 18 по 24 июня на базе молодежного центра «Волга».

«У нас получился достаточно откровенный разговор на совершенно разные темы. Говорили как о проблемах российского спорта, о нарушении МОКом олимпийской хартии, так и о семейных ценностях, культурном российском коде и патриотизме. Интересный разговор получился об инклюзии спорта, который дает отличный шанс раздвинуть границы возможного людям с разным уровнем здоровья и жить полной жизнью и о том как работают проекты партии „Единая Россия“ „Детский спорт“ и „Спорт без границ“», — поделилась с журналистом «Татар-информом» по окончании встречи Ольга Павлова.

Также она заострила внимание на теме Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня памяти и скорби, даты начала Великой Отечественной войны, мы с юными журналистами вспомнили о героическом подвиге советского народа. Тогда значок „ГТО“ на гимнастерках говорил о высочайшей степени готовности защитить свою Родину. И конечно, о вкладе Татарстана в Победу всего нашего народа», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее мнению, в заключение разговора все пришли к единому мнению, что именно молодежь, умная и активная, должна сохранять, нести и передавать следующим поколениям правду о России и Татарстане как социальных сетях, так и в информационных изданиях, в которых они в дальнейшем планируют работать.

«Отдельный акцент в разговоре мной был сделан на нехватку в СМИ именно спортивных журналистов. Во время игр Всемирной летней Универсиады—2013, которая проходила в Казани, была организована школа спортивных журналистов. Я думаю, что это хорошее начинание нужно будет возрождать совместно с Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций, Союзом журналистов РТ и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“», — резюмировала Ольга Павлова.