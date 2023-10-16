Павлова: «Все новые виды спорта, включенные МОК в Олимпийские игры 2028, — американские»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что все пять новых видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе МОК, являются неофициальными символами культуры американского спорта.

«По словам Томаса Баха, бейсбол, софтбол, крикет, флаг футбол — версия американского футбола с ограниченными контактами — лакросс и сквош, призваны продемонстрировать всему миру эталон американской спортивной культуры. По его мнению, МОК включение этих видов позволит наладить взаимодействие с новым сообществом спортсменов и болельщиков во всем мире. Звучит красиво. Но что по факту, Олимпийские игры 2028 состоятся в США, и МОК очень хочет угодить своим кураторам. Баха не смущает даже то, что, например флаг футбол, до сих пор не имеет собственной федерации и четко прописанных правил. Количество игроков в команде может варьироваться от 4 до 9, а состав может быть разнополый. По сути, переписываются правила включения вида спорта в Олимпийскую программу», – объяснила Ольга Павлова.

Также она отметила, что вместе с тем судьба трех старейших видов спорта: бокс, тяжелая атлетика и пятиборье, на сегодняшний момент не определена. Все они находятся на грани вылета из олимпийской программы, так как оказались не нужны МОК.

«МОК решил отложить обсуждение вопроса об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2028 года. А после недавнего решения МОК отозвать признание IBA – ситуация для старейшего олимпийского вида складывается угрожающая. Учитывая все эти интриги, подогреваемые МОК, понятно, что огромную конкуренцию Олимпиаде составят как игры БРИКС, так и российские Фиджитал-игры, которые уже собирают большую аудиторию, а это так же подразумевает трансляции и большие финансовые инвестиции», – считает Ольга Павлова.