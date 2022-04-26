Павлова: Включение спортлагерей в программу кешбэка поможет родителям юных спортсменов

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Число детских лагерей отдыха, которые участвуют в программе туристического кешбэка, вырастет до 1,8 тыс. В нее также будут включены палаточные лагеря, а также физкультурно-оздоровительные и спортивные лагеря, организующие учебно-тренировочные сборы. Заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала такое решение актуальным и очень своевременным.

«Увеличение количества лагерей и отдыхающих там детей является частью реализации проекта партии „Единая Россия“ „Детский спорт“, целью которого является формирование культуры здорового образа жизни и приобщение детей и подростков к систематическим занятиям спортом. А решение включить в программу кешбэка спортивные лагеря — это большая помощь спортивным организациям и российским семьям, дети из которых серьезно занимаются спортом. Возвращение половины стоимости расходов — это очень серьезная компенсация. Это актуально и своевременно», — подчеркнула Ольга Павлова.

Также она отметила, что в этом году в рамках проекта единороссов будет реализовываться направление «Спортивное лето».

«Во время летних каникул в спортивных и оздоровительных лагерях для всех юношей и девушек 13–14 лет будут организованы Всероссийские фестивали детского дворового футбола и баскетбола 6×6 и 3×3. Все эти турниры включены в программу „Спортивное лето“», — рассказала Ольга Павлова.