news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 декабря 2021  14:01
Арсений Каримов

Павлова: Верим, что Ромашина получит награду лучшей спортсменки планеты по версии FINA

news_top_970_100

В Абу-Даби 18 декабря будут определять лучшую спортсменку года по версии Международной федерации плавания (FINA). Большие шансы на получение этой награды у синхронистки Светланы Ромашиной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Через несколько дней, 18 декабря, в Абу-Даби на внеочередном конгрессе FINA Светлане Ромашиной может быть вручен приз лучшей спортсменки планеты. Мы болеем за нее и рады, что этот человек имеет к Татарстану непосредственное отношение», — отметила Павлова.

В Казани 16 декабря стартует Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию, в котором поучаствуют 22 команды из шести стран и непризнанных государств.

За свою карьеру Ромашина завоевала огромное количество титулов, а в этом году стала семикратной олимпийской чемпионкой.

#светлана ромашина #ольга павлова #FINA
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное