Павлова: Верим, что Ромашина получит награду лучшей спортсменки планеты по версии FINA

В Абу-Даби 18 декабря будут определять лучшую спортсменку года по версии Международной федерации плавания (FINA). Большие шансы на получение этой награды у синхронистки Светланы Ромашиной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Через несколько дней, 18 декабря, в Абу-Даби на внеочередном конгрессе FINA Светлане Ромашиной может быть вручен приз лучшей спортсменки планеты. Мы болеем за нее и рады, что этот человек имеет к Татарстану непосредственное отношение», — отметила Павлова.

В Казани 16 декабря стартует Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию, в котором поучаствуют 22 команды из шести стран и непризнанных государств.

За свою карьеру Ромашина завоевала огромное количество титулов, а в этом году стала семикратной олимпийской чемпионкой.