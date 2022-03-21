Ольга Павлова: Инклюзия должна стать нормой жизни

Инклюзия должна стать нормой жизни — для этого нужно решить ряд важных задач. Такое мнение в Международный день людей с синдромом Дауна выразила заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Среди вопросов, которые требуют решения, — это отсутствие в стране нормативно-правовой базы в инклюзивном спорте. «Инклюзия законодательно определена лишь законом об образовании, но совместные занятия спортом юридически нигде не закреплены. Хотя предпосылки уже появляются», — сказала Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Второй вопрос касается того, что возможности для занятий физкультурой и спортом для людей с особенностями в интеллектуальном развитии ограничены возрастом их совершеннолетия. Так, в школе ими занимаются, но после начинается «свободное плавание».

«Окружающая среда не подготовлена. До 18 лет дети-инвалиды дважды в год проходят курс реабилитации, а после 18 — лишь раз в год. Конечно, реабилитация дает свои плоды, если тренировки регулярны. Но давайте будем честными, находясь в инклюзивной среде, поддерживать регулярность тренировок гораздо проще», — отметила Павлова.

Она предложила организовать группы дневного пребывания, где подростки старше 18 лет с ментальными нарушениями смогут заниматься спортом и общаться с другими людьми.

Павлова также отметила, что нужно помочь родителям таких детей, ведь семья — это первая инстанция по социализации ребенка.

«Должна быть не только психологическая поддержка таких семей, но и физкультурно-образовательная. Например, можно показывать родителям базовые физические упражнения, которые можно проводить дома или организовывать какие-то семинары, обучающие программы», — рассуждает заслуженный тренер РФ.

Также актуальной темой для семей с детьми с ментальными нарушениями остается трудоустройство.

«Мы должны смотреть шире: спорт — это не только про физическую реабилитацию, но и про процесс социализации. Находясь в инклюзивной среде, у таких детей появляется потребность в работе», — подчеркнула Павлова.

Она отметила, что трудовое законодательство сильно меняется и нужно задуматься, какие шаги в этом плане можно сделать.

«Инклюзия должна стать нормой жизни», — заключила Павлова.