Павлова: В послании Минниханова парламенту тема поддержки участников СВО была основной

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Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова считает, что в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова парламенту тема поддержки участников СВО и их семей была основной.

«Это послание Раиса будет основополагающим и целеопределяющим курсом для нового парламента седьмого созыва. Мне очень понравилось, что красной нитью через все послание проходила тема поддержки участников СВО и их семей государством, а это ключевые моменты мотивации военнослужащих. А следующий 2025 год в Татарстане объявлен годом Защитника Отечества.Сегодня законодательная власть должна создавать все условия для решения их социальных вопросов. Реабилитация и системная адресная поддержка участников СВО и их семей, а также семей погибших при исполнении боевых задач наш долг и одна из первостепенных задач. Они должны чувствовать, что страна, как государство, так и гражданское общество, их поддерживает и понимает их роль и миссию» - поделилась с журналистом «Татар-информа» после окончания мероприятия Павлова.

Так же она отметила, что историческая память о защитниках Отечества - это еще и основа патриотического воспитания подрастающего поколения, которое должно воспитываться на реальных примерах героизма и гражданского долга. В школах «Уроки мужества» и «Разговоры о важном» должны вести именно ветераны СВО, люди чести и славы.

«Вторая по важности тема послания Раиса Татарстана - это создание комфортной и безопасной среды для жизни и улучшения экологической ситуации в городах и поселках. Что бы добиться поставленных Президентом России Владимиром Путиным целей по части демографии, нам сегодня необходимо улучшить инфраструктуру регионов. Находить новые подходы к управлению городами. Создавать в них комфортную, безопасную и инклюзивную среду для всех слоев населения. Модернизировать такие важные для общества отрасли как системы ЖКХ, общественного транспорта и многое другое. Так же должны продолжать развиваться проекты " Спорт - норма жизни", " Активное долголетие" , «Детский спорт» и другие направленные на сбережение жизни и здоровья россиян. Потому что люди - это самый ценный капитал России» - подчеркнула Павлова.