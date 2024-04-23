Павлова: «В Лисичанске все хотят заниматься спортом. Мы должны дать такую возможность»

На заседании Президиума Федерации профсоюзов РТ под председательством Елены Кузьмичевой прошла встреча с заслуженным тренером РФ, членом регионального совета сторонников «Единой России» в Республике Татарстан Ольгой Павловой и первым зампредседателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, полковником внутренней службы Салаватом Гайсиным.

Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов РТ, Павлова, являющаяся координатором проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ», рассказала о работе татарстанских волонтеров в ЛНР, в том числе про перспективы развития детского спорта в подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном, а также о работе команды вице-премьера РТ Евгения Варакина в тех регионах.

Спикер подчеркнула, что помогать этим территориям очень важно, в том числе и в сфере спорта и оздоровления населения. Она поблагодарила профсоюзы Татарстана за всестороннюю гуманитарную помощь населению этих территорий.

Напомним, в марте 2024 года в ЛНР вместе с Ольгой Павловой побывал трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Спортсмен привез в регион гуманитарную помощь, встретился с детьми-спортсменами и бойцами, находящимися в госпитале.

«В Лисичанске разбиты все спортивные школы и сооружения. При этом спорт там традиционно очень популярен. Практически все дети там всегда занимались спортом и хотят им заниматься сейчас. Мы должны им такую возможность дать», - сказала Павлова.

Также на том мероприятии наградили профсоюзный актив за большой вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Лисичанска и Рубежного, а также участников спецоперации.

Так, юбилейную медаль «100 лет ВФСО «Динамо» получила председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Памятной медалью Общества «Динамо» Республики Татарстан наградили председателя Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Константина Антипова, председателя ТРО Всероссийского Электропрофсоюза Халима Ахунзянова, председателя ТРО Росхимпрофсоюза Эльзу Насыбуллину, председателя ТРО Общероссийского профсоюза образования Ирину Проценко. Также медали получили председатель ТРО Общероссийского профсоюза работников культуры Альбина Сабитова, председатель ТРО Профавиа Равиль Фасхутдинов, председатель ТРО профсоюза работников здравоохранения РФ Гульнар Хуснутдинова, начальник отдела оргработы аппарата ФПРТ Ольга Бухмина, замначальника отдела оргработы аппарата ФПРТ Регина Набиуллина, ведущий специалист отдела оргработы аппарата ФПРТ Алефтина Фофонова и главный бухгалтер финансово-экономического отдела аппарата ФПРТ Регина Ярушкина.

Награды вручал первый зампредседателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Главной темой заседания стала Первомайская акция профсоюзов Татарстана в рамках Дня Международной солидарности трудящихся. В этом году акция пройдет под девизом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!».

На профсоюзный Первомай в Татарстане ожидается много мероприятий. В ряде городов республики состоятся массовые акции и празднования, многие из которых уже начинаются в эти дни. Так, в Казани прошел республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер» и Профсоюзный диктант. Пройдут также встреча с соцпартнерами в рамках заседания Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, чествование трудовых династий в Казанском Кремле, мероприятия по благоустройству мест с названием «1 Мая» и так далее.

Кузьмичева обратила внимание коллег на всесторонние меры безопасности при проведении массовых мероприятий, которые запланированы на 1 мая, и выразила уверенность в том, что профсоюзный Первомай в нынешнем году станет весенним, ярким, и красочным.

Также на заседании озвучили рекомендуемые лозунги на 1 мая 2024 года:

Работающий человек не должен быть бедным!

Здоровый работник – счастливая семья!

Профсоюзы – за единую модель оплаты труда бюджетников!

За рост МРОТ, опережающий инфляцию!

Нацпроект «Кадры» – гарант занятости!

Подготовке кадров для рабочих профессий – поддержку бизнеса и государства!

Растущая экономика – рост зарплат!

Помощь власти – только социально ответственным работодателям!

Профсоюзы – за прогрессивную шкалу налогообложения!

За нулевой налог на доходы ниже МРОТ!