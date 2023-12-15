Павлова: Увеличение поддержки Путиным регионального спорта необходимо для новых регионов

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пообещал школьникам из Крыма, помочь восстановить полуразрушенный спортзал и отметил, что поддержка регионального спорта будет увеличена. Заслуженный тренер РФ, координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова считает , что данное решение даст новый толчок в развитии детского спорта в России.

«Это решение Президента, сделает поддержку регионального спорта частью региональной политики России и даст новый толчок к развитию детского спорта, в том числе и в новых регионах. Финансирование данной президентской программы будет заложено в федеральном бюджете в большем объеме, что позволит более быстро и качественно восстанавливать спортивную инфраструктуру. Особенно это необходимо в новых регионах, в том числе в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном. Я сама там была неоднократно. Многие детские школы очень серьезно пострадали от обстрелов, и я уверена, что в ближайшем будущем их начнут восстанавливать, в том числе и за счет президентской программы», — поделилась Ольга Павлова.