Павлова: Участники СВО не обращались в «Единую Россию» из-за неправомерного увольнения

Ни один участник спецоперации не обращался в приемные «Единой России» насчет неправомерного увольнения. Об этом заявила координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ Ольга Павлова, комментируя прямую линию по итогам Недели приемов граждан по вопросам защиты прав трудящихся, которая прошла в режиме видеоконференции с участием региональных отделений партии.

Провели прямую линию председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как отметили в пресс-службе партии, трудоустройство и сохранение рабочего места за участниками СВО — одна из озвученных сегодня проблем, которая является системной и требует федерального включения.

«Сегодня ни один работодатель не имеет права уволить участника СВО, если он находится на контракте и выполняет свои обязательства по защите рубежей нашей Родины. Кроме того, наши бойцы возвращаются к мирной жизни с разным уровнем здоровья. Поэтому есть определенные программы по переквалификации, переобучению участников спецоперации, которые тоже контролируются государством. Заявлен единый стандарт сопровождения участников СВО для всех территорий и также их переобучения», — рассказала Ольга Павлова.

По ее словам, Татарстан в этом плане является лидером в Российской Федерации.

«В республике ни один участник СВО не обращался в приемные «Единой России» по вопросу неправомерного увольнения. Мы всегда очень внимательно смотрим за этой историей, и именно партийный контроль является приоритетным», — заявила координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ.

По словам председателя общественного совета партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ, заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клары Тазетдиновой, в республике ведется межведомственный мониторинг и обмен данными по всем вернувшимся с зоны спецоперации.

«95% участников СВО возвращаются на свои рабочие места. Иногда некоторым требуется профессиональная переподготовка, либо предлагается другая вакансия. Кто-то, например, имеет рабочее место, но хочет стать самозанятым, индивидуальным предпринимателем. Государство тут дает такие инструменты, как, скажем, социальный контракт, либо субсидии через центры занятости. Пять человек в этом году, вернувшихся с СВО, открыли собственное дело с помощью центров занятости, — рассказала Клара Тазетдинова. — У вернувшихся с зоны СВО, кроме как через Центр Занятости, есть возможность пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография», на следующий год эта программа сохранится, это будет нацпроект «Кадры». В этом году в Татарстане три участника СВО учатся по данному проекту. Перечень образовательных программ, которые предлагаются, достаточно широк – их более 159».

«Единая Россия» возьмёт на особый контроль процесс переподготовки участников СВО через модернизированные центры занятости, заявила Анна Кузнецова.

«Для каждого региона, профильной структуры, работодателя, участвующих в процессе, предложена непростая схема. Её нужно налаживать и отстраивать. С коллегами из общественных приёмных, фонда «Защитники Отечества» внимательно проверим маршрут переподготовки, оценим самые сложные моменты. Думаю, это сократит путь их решения», — сказала она.

В заключение Антон Котяков подчеркнул, что проводимая «Единой Россией» в приёмных работа является важной и социально чувствительной.

«Такой формат взаимодействия мне кажется наиболее оптимальным с точки зрения чёткого понимания тех задач и вопросов, которые возникают у граждан. Это станет традиционной площадкой для нашего общения», — сказал он.

Говоря о реализации партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», председатель его общественного совета в РТ отметила, молодежную направленность в части помощи в профессиональном самоопределении.

«Выбираются соответствующие аудитории, и для них организовываются специализированные мероприятия. Это профессиональное консультирование, тестирование, специализированные ярмарки вакансий, выходы в школу, а также построение маршрутной карьеры молодого человека», — пояснила Клара Тазетдинова.

Со следующего года органы службы занятости переходят на персональное сопровождение именно выпускников.

«У нас в республике такая работа была построена, но мы строили свою работу на данных тех, кто имел риск быть нетрудоустроенным. Но сегодня ставится задача шире — уже с 1 января будем вести персональное сопровождение каждого молодого человека», — резюмировала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.