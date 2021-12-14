Павлова: У Агнии Тулуповой большие шансы попасть в сборную Татьяны Покровской

Татарстанская синхронистка Агния Тулупова имеет большие шансы попасть в обновленную сборную России по синхронному плаванию. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделилась заслуженный тренер России, председатель попечительского совета федерации синхронного плавания РТ, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Тулупова вошла в расширенный состав сборной. Татьяна Покровская всегда держит основной состав в секрете. Подготовка татарстанской спортсменки проходит по-разному. Иногда она входит в пятерку, иногда в восьмерку, иногда на ней даже показывают, как правильно надо выполнять элементы. Но говорить о том, что будет дальше, пока преждевременно. Все зависит только от нее. Но шансы большие, девочка очень способная», — отметила спикер.

Напомним, что после Олимпиады в Токио «золотой состав» сборной России по синхронному плаванию завершил карьеру и теперь главный тренер Татьяна Покровская собирает новую команду из молодых синхронисток. Одной из них стала представительница Татарстана Агния Тулупова.