Павлова: турнир по юнифайд-мини-футболу «Играй с нами» — проверка перед Спецолимпиадой

Депутат Госдумы, региональный координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова посетила Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу «Играй с нами».

Депутат отметила, что проведение смешанных турниров стало доброй традицией. «Инклюзия уже становится спортивной средой для всех видов спорта в Республике Татарстан. Сегодня на турнире проводятся соревнования по футболу, где участвуют и мальчики, и девочки, и что главное, смешанные команды, где ребята с ментальными нарушениями и здоровые дети работают вместе. Отмечу, что такие зональные турниры идут сегодня по всей России. В 2023 года Россия примет Спецолимпиаду, нам надо готовиться, и турниры хорошая проверка сил», — сказала Павлова.

По ее словам, самое главное, что нужно сделать уже сейчас — это законодательно закрепить все, что мы делаем: «Чтобы закон о физической культуре и спорте тоже закрепил инклюзию. Чтобы мы серьезно помогали детям и людям — инвалидам в их реабилитации и социальной адаптации в обществе. Сегодня строятся адаптивные спортивные школы, открываются филиалы в муниципальных районах. Строятся спортивные сооружения с доступной средой».

Ольга Павлова напомнила, что в прошлом году в Татарстане сдано в эксплуатацию 406 спортивных сооружений. Спортплощадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и поселках городского типа, но и в деревнях и селах Республики Татарстан, что дает большой толчок для развития массового физкультурно-спортивного движения. «Многое делается, и отношение общества меняется. Инклюзия должна стать нормой жизни», — заключила депутат.

Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу «Играй с нами» проходит в Казани с 15 по 19 сентября. Турнир проводится среди юношей и девушек до 18 лет, участие принимают 9 команд из Уфы, Самары и городов Татарстана: Казани, Мамадыша, Мензелинска, поселка Дербышки. Впервые во Всероссийском турнире от Республики Татарстан участвуют три команды девушек.