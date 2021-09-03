Павлова: Требования безопасности надо распространить на все школы, в том числе спортивные

Здоровье и безопасность детей — это основной приоритет государства. От того, каким будет здоровье, безопасность граждан страны, напрямую зависит ее будущее. Об этом во время онлайн-дискуссии «Ребенок. Спорт. Безопасность» заявила модератор — депутат Госдумы, заслуженный тренер РФ, региональный координатор проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

Парламентарий напомнила, что 3 сентября в России — это День солидарности в борьбе с терроризмом, день памяти погибших 1–3 сентября 2004 года в Беслане, а также тысяч соотечественников, ставших жертвами террористов.

«Зная о хрупкости мира, мы стремимся максимально защитить интересы каждого ребенка не только на словах, но и на деле. Но это должен быть единый фронт — семья, общество и все его институты», — отметила она.

Павлова подчеркнула, что забота о детях — это основная задача партии «Единая Россия». Она напомнила, что накануне Президент России Владимир Путин и крупные компании подписали хартию по безопасности детей в интернете. Это очередной раз напоминает о том, что Сеть прочно обосновалась в жизни людей, особенно молодого поколения. «Дом, детский сад, школа, спортивная школа — все это должно быть территорией безопасности. Сегодня сюда добавляется цифровая среда», — рассказала парламентарий.

В настоящее время в стране идет разработка единой стратегии детской безопасности, отдельной частью которой станут антитеррористические требования к детским образовательным учреждениям. «Подчеркну, требования безопасности должны быть едины ко всем типам учреждений, в том числе спортивным школам», — заметила Павлова.

По ее словам, сейчас в школах Татарстана проводятся дополнительные уроки по видам спорта, к примеру программы «Минифутбол в школы», «Самбо в школы», «Всеобуч по плаванию», другие дополнительные внеурочные занятия, организуются школьные лиги и клубы. Помимо этого, партия предложила открыть в средних школах специализированные спортивные классы, чтобы перед ребятами не стоял так остро вопрос: семья или учеба.

Необходимо обратить внимание и на формат проведения уроков физкультуры, которые не должны превращаться в сдачу рефератов для учащихся спецмедгрупп.

«Мы выступаем за улучшение системы школьной медицины. Пандемия показала, что надо совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи. Целый ряд сопряженных вопросов, включая вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания, должны решаться», — заявила Ольга Павлова.

Она добавила, что при организации мер безопасности для детей нужно учитывать и маршрут ребенка от дома до школы — «это часть его ежедневного погружения в образовательное и развивающее пространство». Для решения этого вопроса в регионы страны поступят новые автобусы, программа реализуется по предложению «Единой России». Татарстан при этом вошел в число регионов, в которые транспорт для школьников прибудет одним из первых.

«По программе „Земский учитель“ молодым педагогам, переехавшим на село, выплачивают по 1 млн рублей. Но детские тренеры, молодые специалисты, которые имеют возможность приехать в село, ничем не мотивированы. Это крайне неправильно, потому что мы стремимся к увеличению продолжительности жизни, здоровому населению», — заключила специалист.