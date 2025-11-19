Павлова: Татарстан сделал шаг к модели, где общественное мнение – часть цикла управления

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали запуск на портале госуслуг РТ онлайн-голосования по определению приоритетных направлений работы шести министерств на 2026 год. Речь идет о министерствах здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, по делам молодежи. Отдать свой голос и предложить собственную инициативу можно до 4 декабря.

Депутат Государственного Совета Татарстана Руслан Шигабуддинов назвал онлайн-голосование важной возможностью для каждого жителя республики внести свой вклад в определение приоритетных направлений работы министерств на 2026 год.

«Такая открытая и публичная форма выражения гражданской позиции позволяет не только поддержать предложенные цели, но и предложить свои инициативы, что способствует развитию региона и учету интересов общества», – заметил он.

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин в свою очередь увидел в голосовании по выбору приоритетных задач министерств еще одно подтверждение «ориентации на стабильное, но при этом мобильное, функционирование социального блока госуправления в Татарстане».

«Мы видим, что жители имеют возможность определять вектор социальной политики, выбирать, какое направление требует усиления. Это своего рода социологическое исследование <…>», – поделился парламентарий своим видением ситуации.

Отметив важность строгого контроля реализации приоритетных задач, депутат выразил уверенность, что при всем их разнообразии «цель одна – повышение качества жизни татарстанцев».

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин указал, что голосование за приоритетные задачи позволяет татарстанцам напрямую влиять на формирование политики ключевых министерств. В результате, убежден он, происходит переход от традиционных моделей управления к более открытому и вовлекающему диалогу между властью и обществом.

«Это не просто опрос, а шанс не только поддержать экспертные инициативы, но и предложить свои собственные идеи для развития республики», – акцентировал кандидат экономических наук.

«Считаю, что голосование – рабочий инструмент, а не формальность», – подчеркнул Гафиятуллин, пояснив, что такой подход позволяет властям получать обратную связь от граждан и точнее распределять ресурсы, а жителям – информировать о своих потребностях и улучшать качество жизни.

Доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Евгения Храмова обратила внимание на то, что участие граждан в работе исполнительных органов государственного управления – это «всегда огромная помощь гражданского общества государству».

«При всех негативистских тенденциях татарстанское общество зачастую на несколько шагов опережает ряд других регионов в своем неравнодушии к стоящим на повестке дня проблемам. И это, несомненно, большое достижение республики», – подчеркнула она.

В связи с этим исследовательница настоятельно рекомендовала татарстанцам воспользоваться таким ресурсом влияния на собственную жизнь и жизнь своих близких.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала формат онлайн-голосования по приоритетным задачам министерств одним из наиболее зрелых инструментов общественного участия на региональном уровне. По ее мнению, это не просто расширение обратной связи, а шаг к модели, в которой общественное мнение становится частью управленческого цикла.

Важным элементом общественница сочла соединение профессиональной экспертизы и гражданской инициативы. Граждане могут дополнять сформированную на основе экспертных обсуждений повестку своими предложениями. «Такая конструкция позволяет избежать поверхностных решений и одновременно учитывает реальные запросы общества», – уверена она.

Павлова подчеркнула, что такое голосование позволяет повысить прозрачность формирования ведомственных приоритетов, включить жителей в ранний этап планирования и укрепить доверие к органам власти за счет понятной и открытой процедуры выбора.

«То, что итоговый список целей для каждого министерства будет ограничен пятью – семью задачами, также имеет значение: это стимулирует концентрацию ресурсов на действительно значимых направлениях, а не на формальном расширении планов», – добавила она.

Срок подачи голосов член Общественной палаты России сочла достаточным для широкого вовлечения жителей. «Татарстан вновь демонстрирует пример того, как современные цифровые инструменты превращаются в механизм содержательного участия граждан в принятии решений, а не просто в канал информирования», – заключила она.