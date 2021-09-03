Павлова: Татарстан активно поддерживает интерес молодежи к предпринимательству

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Запуск Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства является ответом на запрос молодежи и данью реалиям современного мира. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Бизнес заметно молодеет. Наша республика уже давно является территорией реализации потенциала молодежи. Мы видим интерес к молодежному предпринимательству и активно поддерживаем его», — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что в Татарстане проводятся тематические форумы и конкурсы, способствующие популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде и поощрению успешных молодых бизнесменов.

«Уверена, что новая всероссийская программа будет пользоваться большим спросом. Отличительная черта программы — это ее образовательная часть, но с практическим уклоном», — резюмировала Павлова.

Она напомнила, что на ПМЭФ Президент России Владимир Путин поставил задачу проработать программу поддержки молодежной занятости. «Программа разрабатывается, но уже часть направлений реализована. Буквально перед началом учебного года был открыт первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций для студентов», — цитирует парламентария ее пресс-служба.

Напомним, на ВЭФ в Новосибирске был дан старт Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, участниками которой могут стать школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели до 35 лет.