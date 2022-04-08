Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Арбитражный спортивный суд отменил решение Международной федерации санного спорта (FIL) о временном отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах, а также о запрете проведения международных мероприятий на территории России. Данное решение было признано незаконным. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала это победой здравого смысла над международным политическим угаром.

«Это безоговорочная победа здравого смысла над международным политическим угаром. Спортивным арбитражным судом была дана правильная правовая оценка действиям руководителей международных федераций, которые без каких-либо объяснений отстраняли российских спортсменов от международных турниров. После таких решений есть слабая, но надежда, что принципы олимпийской хартии будут сохранены. Нельзя допускать, чтобы спорт стал инструментом политики», — полагает она.

Напомним, исполком Международной федерации санного спорта 2 марта принял решение запретить российским спортсменам участвовать во всех международных турнирах под эгидой FIL, а также проводить международные соревнования на территории России.