Павлова стала членом Общественной палаты РФ от РТ

Заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук Ольга Павлова в 2025 году стала членом Общественной палаты РФ от РТ. В палате она планирует заниматься комплексным развитием территорий, вопросами социальных гарантий для молодых семей и поддержки российских спортсменов в новых форматах.

Образование – инвестиции в будущее, признается Павлова, чьи слова приводит пресс-служба Общественной палаты. Знание биологии и генетики дало ей глубокое понимание физиологии и биохимии, того, как функционирует организм спортсменов, что является важным аспектом в спортивной сфере. В ее профессиональном багаже опыт работы на таких крупных международных мероприятиях, как Всемирная универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, конгресс Fair Play, WorldSkills.

Член ОП РФ уверена, что комплексное развитие территорий – важное направление в улучшении качества жизни граждан.

«Прежде всего я хочу работать над созданием доступной среды для людей разного возраста и уровня здоровья. Это проектирование комфортных спортивных площадок и создание мастер-планов для озеленения территорий, в том числе рекреационных зон. Увеличение рождаемости зависит не только от государственных льгот, но и от среды, в которой растут наши дети», – сказала она.

Эта работа, по ее словам, связана с общественными слушаниями, которые должны проводить при планировании застройки.

«Мнения жителей – это не просто формальность, а основа комфортной среды обитания. В качестве примера могу привести успешную программу «Наш двор» в Татарстане, где жители сами определяют, как их двор будет выглядеть. Вот к чему мы должны стремиться. Мы должны найти эффективные механизмы, гарантирующие реальное участие граждан в градостроительном процессе», – сказала Павлова.

Три года она работает с историческими регионами России, занимаясь гуманитарной помощью городам Лисичанск и Рубежное (ЛНР). В 2022 году Татарстан взял шефство над Лисичанском. Первые конвои были невероятно сложными. В городе оставалось около 3 тыс. детей, многие из которых были плохо одеты, практически без обуви. Первые впечатления были шокирующими. Даже дорога была заминирована. Спустя несколько лет удалось восстановить многие социальные объекты, в том числе общеобразовательные и спортивные школы, делится Павлова.

«Дети занимаются спортом – это важно для их психического и физического здоровья. Многие из них раньше не получали медицинской помощи. Мы организовали их обследование, обнаружили даже случаи онкологии. Спорт стал для них путем к нормальной жизни. Спорт не только про здоровье, но и про возможность объединить людей, создать атмосферу дружбы и поддержки», – отметила член Общественной палаты от РТ.

Также, с ее слов, больше 150 ветеранов Великой Отечественной войны живут в Лисичанске и Рубежном. Здесь организованы полевые кухни, есть большие склады гуманитарной помощи, подросткам помогают в подготовке к ЕГЭ, поступлении в вузы.

Ольга Павлова из военной семьи. Много поколений ее предков служили и защищали Родину. Ее близкие и сегодня продолжают служить Отечеству.

«Когда началась спецоперация, вопрос о том, помогать или нет, даже не стоял. Мои близкие – военные врачи, командиры. Мы взаимодействуем с координационными советами семей военнослужащих, поддерживаем детей наших бойцов, и для нас это является важной миссией», – поделилась Павлова.

Она также является членом общества «Динамо». На его базе вместе со многими выдающимися спортсменами Павлова организует мероприятия для детей, в том числе из исторических регионов. Это дает возможность помогать тем, кто нуждается в помощи, и вдохновлять людей вокруг.

«Независимо от занимаемой должности я всегда находила время для благотворительности, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, помощи тем, кто в ней нуждается. Думаю, это естественное стремление каждого, кто искренне любит свою страну и стремится сделать ее лучше. Это глубокое внутреннее убеждение, заложенное с детства. Мне всегда нравилось решать сложные задачи. Например, участие в восстановлении памятников ЮНЕСКО, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Это те дела, которые наполняют жизнь смыслом», – сказала она.