Павлова: Спорткомплексу «Шинник» Нижнекамска нужен ремонт, это значимый объект

Спортивный комплекс «Шинник» в Нижнекамске многие годы был важным городским объектом, куда ходили заниматься спортом целыми семьями. Сегодня он находится в не очень хорошем состоянии, поэтому необходимо задуматься о его ремонте. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с „Единой Россией“», член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Нас, любителей спорта, очень волнуют сооружения Закамской зоны. Например, очень классный спорткомплекс „Шинник” имени Зеленова, который воспитал много спортсменов высокого класса. Раньше там на регулярной основе проходила производственная гимнастика, работники завода приходили туда со своими семьями. Сегодня объект уже устарел, им нужно заниматься, причем в ближайшее время. Возможно, стоит его включить в какую-то республиканскую или федеральную программу», — отметила спикер.

Павлова подчеркнула, что в Татарстане высокими темпами растет количество спортивных объектов, появляются даже «умные» спортивные площадки. Однако, уверена она, не стоит забывать и об уже существующих спортучреждениях.