Павлова: Спортивный мир ждет ответа МОК на обвинения в дискриминации женского спорта

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Участие трансгендеров в женских соревнованиях – это дискриминация женского спорта. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

«Проблему спортсменов-трансгендеров в женском спорте, которую поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин, признали и на уровне ООН. Полностью согласна с тем, что такие гендерные эксперименты МОК просто убивают женский спорт. Так, итальянская спортсменка Анджела Карини приняла решение завершить карьеру в боксе после поражения на Олимпийских играх – 2024 от провалившего гендерный тест алжирца Имана Хелифа. А что будет дальше? Спортсменки в борьбе с трансгендерами теряют свои шансы получить медали в соревнованиях. Если брать доклад ООН, то к апрелю 2024 года 600 спортсменок, принявших участие в более чем 400 турнирах, потеряли в результате такой неравной борьбы около 900 медалей в 29 различных видах спорта. Весь спортивный мир ждет реакции МОК на многочисленные обвинения в дискриминации женского спорта. Но вот услышат ли чиновники МОК голос России и ООН?» – задалась вопросом собеседница агентства.