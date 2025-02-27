Павлова: Спортфонд – ключ к честному распределению отчислений от азартных игр

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Государственной Думой РФ будет рассмотрен проект федерального закона о Российском спортивном фонде. Он предполагает формирование специализированной структуры для поддержки различных направлений спорта, включая массовое и детско-юношеское.

Фонд станет ключевым инструментом для финансирования строительства спортивных объектов, проведения соревнований и образовательных программ для тренеров и спортсменов. Пополнять его будут преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на спортивные события и трансляций иностранных спортивных мероприятий, рассказала корреспонденту «Татар-информа» член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«Новая структура будет играть ключевую роль в распределении целевых отчислений от азартных игр. Сегодня, по мнению авторов законопроекта, такое распределение не всегда справедливо. Так, в соответствии с действующим законодательством 30% общего объема целевых отчислений направляется на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта, причем не менее 20% идет именно на детско-юношеский спорт. Оставшиеся 70% направляют на профессиональный спорт», – отметила собеседница информагентства.

«Однако, как отмечается в пояснительной записке, такой подход не учитывает специфику каждого вида спорта, например, численность занимающихся или количество медалей, завоеванных спортсменами. Для устранения этих недостатков и предлагается создать Российский спортивный фонд, который будет более эффективно управлять этими ресурсами», – отметила Ольга Павлова.