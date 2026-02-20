Павлова: Социальная архитектура позволяет создавать модели развития конкретного региона

Ольга Павлова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2025 году социальная архитектура институционализировалась в качестве предмета изучения в вузах России. О своем понимании роли социальной архитектуры в решении различных задач, стоящих перед регионами страны, и желательного направления развития социогуманитарных наук представители Татарстана рассказали на площадке Экспертного клуба.

«‎У социогуманитарных наук особая миссия. Они формируют мировоззрение людей, их нравственные ценности и тем самым определяют ориентиры поведения. Дают понимание сложнейших общественно-политических процессов и в хорошем смысле слова вооружают знаниями для решения насущных проблем. ‎Задача социогуманитарных наук – дать осознанную возможность реализоваться каждому в интересах личности, общества и государства», – заявил, в частности, первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев.

В социальной архитектуре же доктор юридических наук увидел способ максимально вовлечь всех жителей региона в решение общих задач. «Татарстанцы традиционно активны в общественных инициативах, благотворительности и волонтерстве. ‎Социальная архитектура способна быть мощнейшим инструментом общественной мобильности и обеспечения социальными лифтами», – выразил уверенность он.

В качестве примера Бикеев сослался на свое участие в работе аттестационной комиссии по защите проектов ветеранов специальной военной операции – участников республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». «Все проекты высокой социальной значимости: образовательные, спортивные, по поддержанию общественного порядка и так далее», – пояснил он.

Член Общественной палаты РФ от РТ и советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова в свою очередь выразила уверенность, что задача социогуманитарных наук «не объяснять мир постфактум, а помогать управленцам, экономике и социальной сфере разговаривать с человеком на одном языке».

«Мы слишком долго считали, что развитие территории определяется исключительно инвестициями и технологиями. Практика показывает: если не учитывать настроение людей, их готовность участвовать в изменениях, никакая модернизация не взлетает», – признала общественница.

Соответственно, по мнению Павловой, социальная архитектура должна помочь понять, почему молодежь уезжает, что удерживает специалистов, как меняются запросы семей, чего ждут от власти предприниматели и работники социальной сферы. «Когда эти данные становятся основой решений, исчезает разрыв между стратегией и реальной жизнью», – убеждена она.

Использование такой методики, по мнению заслуженного тренера РФ, особенно важно для регионов, так как они сильно отличаются друг от друга. «Социальная архитектура дает инструмент точной настройки: не копировать чужие модели, а собирать свои – из местной экспертизы, бизнеса, образования, некоммерческого сектора. Только межсекторные команды сегодня способны решать сложные задачи <...>», – пояснила она.

К тому же, уверена Павлова, субъектам Федерации «важно не ждать готовых кадров, а самим формировать среду их роста: практикоориентированное образование, участие студентов и молодых управленцев в реальных проектах, понятные карьерные лифты внутри территории». «Когда человек видит, что может реализоваться дома, это сильнее любых программ удержания», – добавила она.

Таким образом, на взгляд общественницы, социогуманитарные науки должны больше помогать отвечать на конкретные вопросы: как повысить доверие, как вовлечь людей в развитие города или села, как сделать реформы понятными и принятыми. Социальная архитектура же – «рабочий инструмент такой настройки, своего рода мост между стратегическими целями государства и повседневной жизнью граждан».

«И чем раньше мы начнем воспринимать ее именно так, без избыточной теоретизации, тем быстрее увидим результат: устойчивые регионы, в которых развитие измеряется не только цифрами отчетов, но и ощущением людей, что они действительно участвуют в будущем своей территории», – резюмировала Ольга Павлова.

Доцент КФУ Евгения Храмова же напомнила, что науки об обществе традиционно формировали представление о возможных векторах его развития. По ее оценке, трансформация современных экспертов в области социогуманитарных наук в специалистов по социальной архитектуре может помочь регионам в формировании нового сегмента кадрового резерва в сфере государственного и муниципального управления.

«Экспертность и понимание архитектоники будущего региона – это ключевая компетенция таких кадров. Кадровый состав региона с такого уровня компетенциями позволит решить одну из важных задач, поставленных Президентом России [Владимиром Путиным] – адаптацию участников рынка труда к технологическим изменениям, которые интенсифицируются сегодня в геометрической прогрессии», – добавила она.