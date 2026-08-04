Павлова: Слова испанской синхронистки о краже программы россиянами необоснованны

Изображение иллюстративное (тренировка по синхронному плаванию)

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова заявила, что претензии испанской синхронистки русского происхождения Алисы Ожогиной о «краже» российскими спортсменками контента, который ранее использовали испанки, необоснованны.

«Есть элементы в синхронном плавании, которые нельзя копировать, на которые есть патенты, но на этот элемент как раз такие правила не распространяются. От всей души поздравляю наших тренеров и всю нашу команду. Вчера поздравила Светлану Ромашину – она серьезный стратег. Пожелала ей большого успеха», – подчеркнула Ольга Павлова.

Ранее сборная России завоевала золото в произвольной программе команд на проходящем в Париже чемпионате Европы по синхронному плаванию. Представительницы РФ набрали 285,0346 балла, опередив испанок с 282,3541 балла и итальянок с 256,1558 балла. После этого главный тренер российской команды Светлана Ромашина призналась, что победу сборной принесла связка, увиденная у испанских синхронисток в полуфинале.

«Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько важна для вас, что не имеет значения, каким способом выиграна? <...> Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?» – написала после этого Алиса Ожогина в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), добавив, что такой результат «нельзя назвать ни справедливым, ни этичным, ни достойным того, чтобы праздновать или считать настоящей победой».

Алиса Ожогина родилась в России, но выступает за сборную Испании. Она обладательница бронзы Олимпиады, золотой, серебряной и пяти бронзовых медалей чемпионата мира, а также золота чемпионата Европы.

Россияне выступают на чемпионате Европы по синхронному плаванию в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Состязания в Париже продлятся до 16 августа.