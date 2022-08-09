Павлова: Синхронное плавание на третьем этапе «Игр Дружбы» представит «Кубок Ромашиной»

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Третий этап «Игр Дружбы» пройдет в Казани с 8 по 17 декабря и синхронное плавание на нем будет представлено международным турниром «Кубок Светланы Ромашиной». Об этом заявила в разговоре с журналистом «Татар-информа» Заслуженный тренер РФ, Вице – президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Работа по подготовке к "Кубку Ромашиной", который стал брендом Республики Татарстан, началась уже давно. Отмечу, что уже в процессе проведения первого этапа "Игр Дружбы", более 28 стран подтвердили свое желание принять в нем участие», – поделилась Ольга Павлова.

По ее мнению, многие представители мирового синхронного плавания не приехали на первый этап, опасаясь реакции со стороны FINA. Но видя организационную работу и уровень участников казанского турнира, который смотрелся на голову выше чемпионата мира в Венгрии, некоторые сомневающиеся дали согласие на участие в третьем этапе.

«Решающую роль в принятии такого решения сыграла активная позиция и международный авторитет семикратной олимпийской чемпионки, вице – президента федерации синхронного плавания Татарстана Светланы Ромашиной. Она лично обзванивала представителей стран и спортсменов рассказывая о Кубке, по сути выступая амбассадором этого турнира. И конечно, многие спортсмены и тренеры заинтересовались», – подчеркнула Павлова.

Напомним, на первом этапе комплексных международных соревнований по водным видам спорта «Игр дружбы», которые прошли в Казани с 19 по 26 августа, сборная России была представлена тремя разновозрастными сборными: юниоры, юноши и взрослая команда. Спортсмены всех возрастов показали результаты, достойные занять первые места мирового рейтинга.