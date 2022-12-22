Павлова: Синхронисты-мужчины могут выйти на Олимпиаду, но в расширенных составах команд

Фото: Министерства спорта Республики Татарстан

С одобрения Международного Олимпийского комитета на Олимпиаде в Париже мужчины смогут выступить в синхронном плавании. Такое заявление появилось на сайте Международной федерации плавания. Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, много лет курирующая Федерацию синхронного плавания Татарстана, комментируя эту новость, отметила, что мужчинам надо дать шанс выступить на Олимпийских играх, но для этого МОК следует расширить состав сборной команды.

«Разговор о том, что мужчинам разрешат выступать в групповых упражнениях на Олимпийских играх, шли давно. Была дилемма вводить ли в олимпийскую программу микс-дуэт. Но, видимо, МОК принял решение оставить традиционные женские дуэты. Микс-дуэт входит только в программу чемпионатов мира. Что касается Олимпийских игр, то по новым правилам каждая команда может поставить в группу до двух мужчин. Сколько мужчин будет присутствовать в сборной, решает тренерский штаб и федерация каждой отдельно взятой страны», — пояснила Ольга Павлова.

При этом тренер заявила о рисках, которые повлечет за собой такое решение. Чтобы мужчина мог выступить в группе на Играх, необходимо не только много времени отработать в ее составе. Также важна длина ног, рост, пластика, а главное — степень профессиональной подготовки. Мужчины должны проходить отбор в команду на равных с девушками. А это, по мнению Павловой, практически невыполнимая задача в этом виде спорта.

«Я считаю, мужчинам надо дать шанс выступить на Олимпийских играх, но для этого Международному Олимпийскому комитету необходимо расширить состав сборной команды. Если бы мужчина стал девятым спортсменом в группе, то его можно было бы поставить в акробатическую группу. Мужчина на поддержках за счет физических данных вполне мог бы ее усилить. Но в ситуации, когда от страны выступают только восемь человек и среди них девушки, которые задействованы в различных видах программы, включать или не включать мужчину в состав — это большой вопрос. Поставить мужчину в восьмерку девятым номером — это было бы как раз решением всех вопросов», — резюмировала Ольга Павлова.