news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 20 января 2026 16:52

Павлова: Шаймиев создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром

Читайте нас в
Телеграм
Павлова: Шаймиев создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром
Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву сегодня исполняется 89 лет. Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что первый Президент Республики Татарстан внес громадный вклад в развитие равноправных отношений региона с федеральным центром.

«Минтимер Шарипович создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром. При его личном участии было решено много судьбоносных вопросов, касающихся не только Татарстана, но и Российской Федерации в целом», – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» общественница.

«Его подход и приверженность принципам межкультурного диалога. Умение слушать и решать проблемы. Опора на национальные традиции и сохранение языков помогают избежать чуждых влияний и конфликтов. По его инициативе был сформирован состав Общественной палаты РТ, и Шаймиев выступил на первом его заседании», – отметила Павлова.

«Кроме того, Минтимер Шаймиев – один из первых, кто задумался о спорте как о новой идеологии республики и страны. По его мнению, именно спорт способен объединить людей. И он был прав во всем. Время показало, насколько верно им был принят курс для дальнейшего развития Татарстана и России», – добавила она.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения.

читайте также
Минниханов лично поздравил Шаймиева с днем рождения
#Минтимер Шаймиев #Ольга Павлова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026