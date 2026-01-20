Павлова: Шаймиев создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром

Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву сегодня исполняется 89 лет. Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что первый Президент Республики Татарстан внес громадный вклад в развитие равноправных отношений региона с федеральным центром.

«Минтимер Шарипович создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром. При его личном участии было решено много судьбоносных вопросов, касающихся не только Татарстана, но и Российской Федерации в целом», – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» общественница.

«Его подход и приверженность принципам межкультурного диалога. Умение слушать и решать проблемы. Опора на национальные традиции и сохранение языков помогают избежать чуждых влияний и конфликтов. По его инициативе был сформирован состав Общественной палаты РТ, и Шаймиев выступил на первом его заседании», – отметила Павлова.

«Кроме того, Минтимер Шаймиев – один из первых, кто задумался о спорте как о новой идеологии республики и страны. По его мнению, именно спорт способен объединить людей. И он был прав во всем. Время показало, насколько верно им был принят курс для дальнейшего развития Татарстана и России», – добавила она.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения.