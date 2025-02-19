Павлова: РТ выступает в качестве пилотной площадки для внедрения передовых решений ИИ

Руководство России ставит задачу войти в топ-5 стран мира по показателям в области искусственного интеллекта. Эксперты Татарстана прокомментировали эти планы на площадке Экспертного клуба.

Директор филиала Российского общества «Знание» по РТ Мария Нефедова заметила, что уже сейчас ИИ находит применение в различных сферах деятельности, от медицины и образования до производства и логистики. «Он способен обрабатывать большие объёмы данных, находить закономерности и делать прогнозы, что может значительно ускорить и оптимизировать рабочие процессы», – констатировала она.

Однако, подчеркнула эксперт, нейросети не способны полностью заменить человека. По ее словам, люди обладают творческим мышлением, интуицией и способностью к эмпатии, которые не могут быть воспроизведены алгоритмами. Именно поэтому, убеждена она, важно находить баланс между использованием искусственного интеллекта и сохранением роли человека в рабочих процессах.

«Есть такая теория – информационного взрыва. Она о том, что произошел взрыв – неконтролируемое увеличение информации, и это погружает нас в информационную депрессию. Мы видим, что обилие информации приводит к тому, что информации как будто бы вообще нет. Доверие к источникам очень сильно падает. Сориентироваться в объеме информации становится очень трудно <...>», – признала Мария Нефедова.

По ее мнению, в результате огромную роль начинают играть проводники в мир знаний. «Общество «Знание» в каком-то смысле ставит себе задачу стать таким проводником, сигналом, что мы обязательно найдем достоверную информацию, актуальную, эффективную, полезную, и можно нам довериться», – заключила глава филиала общества по РТ.

В свою очередь директор Лицея Иннополис Арман Костанян счел развитие искусственного интеллекта не только технологическим прорывом, но и важнейшим шагом к укреплению позиций России на мировой арене.

«Для достижения амбициозной цели – войти в топ-5 стран по ИИ – необходимо делать ставку на образование, ведь именно математика лежит в основе всех современных технологий. Без сильной математической школы и фундаментальной науки создать конкурентоспособные решения в области ИИ невозможно», – подчеркнул эксперт.

По словам Костаняна, в Лицее Иннополис активно работают над тем, чтобы учащиеся не только осваивали современные технологии, но и понимали их математическую природу. «Только так мы сможем воспитать новое поколение специалистов, способных развивать отечественный ИИ и обеспечивать технологический суверенитет страны», – пояснил он.

«Развитие ИИ – это вызов, но и огромная возможность. И чтобы ею воспользоваться, нужно начинать с образования, ведь именно там закладываются основы будущих прорывов», – поделился видением ситуации со своей профессиональной точки зрения директор Лицея Иннополис.

Заместитель руководителя Центра управления регионом –обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Эмилия Хакимуллина назвала появление ИИ «вполне объяснимой и предсказуемой вехой в развитии человечества», сопоставив его создание с другими технологическими революциями.

Эксперт упомянула, что нейросети могут делать оперативно то, что не способны в сопоставимом темпе делать люди (в частности, анализ больших объемов данных), а также обучаются быстрее их.

В связи с этим специиалист заметила, что ИИ может быть хорошим помощником для работающих в медиа. «ИИ ищет данные, визуализирует их, корректирует ошибки в статьях и других материалах, проводит проверку фактов, что особенно важно в эпоху фейковых новостей», – перечислила она.

Соответственно, уверена Хакимуллина, «развитие собственных ресурсов, которые могут генерировать контент, становится не просто вызовом времени, а закономерным запросом со стороны экспертного сообщества». «А это значит, что технологическим компаниям нашей страны нужно своевременно ответить на этот вызов, предложив решения, которые будут актуальны и эффективны в своем исполнении», – пояснила она.

Вместе с тем замглавы ЦУР РТ призвала в погоне за оптимизацией процессов не забывать о том, что шедевры – это всегда дело рук человека. «<...> люди все-таки рождены, чтобы созидать, а не потреблять готовое 24/7. Иначе в чем смысл жизни? Поэтому давайте не будем отдавать всё машинам <...>. Пусть ИИ будет помощником и подсказчиком, но функцию креатора стоит все-таки оставить за собой», – заключила она.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова же в связи с амбициозными планами по развитию ИИ обратила внимание на опыт республики.

«Успешное внедрение платформы искусственного интеллекта «Госпромпт» в органах госуправления Татарстана – это показательный пример практического применения ИИ для повышения эффективности работы госслужащих», – сказала она.

При этом Павлова заметила, что, согласно заявлениям разработчиков «Госпромпта», он не заменяет чиновников, а оптимизирует их работу, позволяя сосредоточиться на стратегических задачах. В возможности выявлять коррупционные факторы в нормативно-правовых актах она увидела дополнительный плюс сервиса.

Впрочем, по ее мнению, успешное развитие ИИ требует четкого правового поля. Соответственно, необходимо параллельное развитие законодательной базы, определяющей границы применения нейросетей, защиту персональных данных и ответственность за возможные негативные последствия.

«Опыт Татарстана демонстрирует, что технологическое лидерство невозможно без продуманной правовой стратегии», – пояснила эксперт. Она отметила, что в республике ИИ также используется для контроля за соблюдением порядка, борьбы с преступностью, организации логистики.

«Татарстан выступает в качестве пилотной площадки для внедрения и тестирования передовых решений в области ИИ, демонстрируя как возможности, так и вызовы, связанные с быстрым развитием этой технологии. Успех этих инициатив будет зависеть от баланса между инновациями и четким, своевременным правовым регулированием», – резюмировала член Общественной палаты РФ от РТ.

Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин увидел несомненную пользу использования ИИ в снижении бюрократической нагрузки на преподавателей. «Наравне с восхищением, вызванным широкими возможностями ИИ, необходимо отметить и потенциальные риски для образовательной системы», – предупредил вместе с тем он.

Речь идет как о неизбежном появлении фальсифицированных с помощью нейросетей диссертационных работ, так и об использовании студентами ИИ для «ложного облегчения образовательного процесса». Пока от последнего фактора пострадали социогуманитарные направления подготовки, но вскоре этот процесс затронет и инженерно-технический блок профессий, констатировал эксперт.

«Что касается нормативно-правового регулирования ИИ, то я не думаю, что это возможно сделать с точки зрения реальных границ. На то он и ИИ, чтобы найти выход», – подытожил преподаватель.