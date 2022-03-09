Павлова: РТ нужно разрабатывать программы поддержки молодых тренеров в сельской местности

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Единая Россия» разработала ряд мер для поддержки вузов и инновационных экосистем в условиях антироссийских санкций. Заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова обратила особое внимание на программу поддержки молодых тренеров, приезжающих работать в сельской местности.

Она напомнила, что на заседании Общественного совета при Минспорта РТ по реализации целей и задач ведомства за 2021 год была рассмотрена программа «Земский тренер».

«Проблема действительно федерального масштаба, и я ее поднимала еще в период исполнения полномочий депутата Государственной Думы. Вместе с тем, пока готовится правовая база для запуска проекта в масштабах страны, ничто не мешает нашей спортивной и передовой Республике Татарстан запустить программы стимулирования и поддержки молодых тренеров, которые приезжают работать в сельскую местность», — посчитала Павлова.

По ее словам, можно утвердить грант или любые другие меры. Подобных выпускников не очень много, их поддержка важна, поскольку именно они помогают развивать сельские территории.

«В текущих условиях считаю, что важно как никогда обратить внимание и на меры поддержки молодых специалистов, а также не допустить оттока абитуриентов», — резюмировала Павлова.