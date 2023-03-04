Павлова: Решение олимпийских комитетов Африки — серьезная поддержка российского спорта

фото: пресс-служба Ольги Павловой

Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно проголосовали за участие россиян и белорусов во всех международных турнирах, включая Олимпийские игры-2024. Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, комментируя это решение, отметила, что политика США не работает на данном континенте.

«Единогласно решение исполнительного комитета национальных олимпийских комитетов Африки — это серьезный голос в поддержку российского спорта. Это говорит о том, что политика США не работает на этом континенте», — подчеркнула она.

Павлова добавила, что на территории Африки сейчас проживает около 1,5 миллиарда человек. Африканские страны давние друзья и партнеры России по многим экономическим направлениям.

«Хочу напомнить, что такие страны, как ЮАР, Эфиопия и Кения, сегодня играют большую роль в развитии спорта, особенно это касается легкой атлетики», — резюмировала политик.