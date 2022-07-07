Павлова: Речь Мишустина говорит об интересе государства к сохранению спортивных традиций

фото: пресс-служба Ольги Павловой

Государство заинтересовано в сохранении спортивных традиций. Об этом говорит и выступление Премьер-министра России Михаила Мишустина на стратегической сессии по теме развития социальной сферы, спорта и образования, полагает заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в РТ Ольга Павлова.

Так, в своей речи Председатель Правительства заявил, что в России необходимо создать независимую систему спортивной подготовки и национальных турниров.

«Выступление Михаила Мишустина показывает заинтересованность государства в сохранении спортивных традиций. Сегодня практически все спортивные федерации России ищут новые подходы и формы работы и организации турниров в сложившейся санкционной ситуации», — подчеркнула Ольга Павлова.

Она отметила, что федерации водных видов спорта России одними из первых перестроились под новые условия.

«19 июля в столице Татарстана стартует турнир нового расширенного формата „Соревнования дружбы“ с присутствием спортсменов как минимум из 12 стран. Впервые в одном турнире, например по синхронному плаванию, будут участвовать три сборные команды разных возрастов: взрослые, юноши и юниоры. Такой формат несомненно усилит обмен опытом среди участников», — уверена специалист.

Однако кроме самого соревновательного процесса сейчас важна и перестройка квалификационной системы присвоения спортивных званий тренерам и спортсменам.

«Введение западных санкций на участие россиян в международных турнирах не должно помешать присвоению званий и спортивных квалификаций», — резюмировала Ольга Павлова.