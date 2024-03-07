Павлова: Реакция Баха на появление Валиевой рядом с Путиным — неуважение к частной жизни

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах увидел в появлении фигуристки Камилы Валиевой на трибуне рядом с Президентом России Владимиром Путиным на открытии «Игр будущего» в Казани политические игры и неуважение к антидопинговым правилам. Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова отреагировала на это заявление международного функционера, разглядев в нем неуважение к частной жизни спортсменов.

«Безусловно, спортсменка Валиева имеет право в качестве зрителя находиться на любых соревнованиях. Она не заходила в техническую спортивную зону. Трибуна не является спортивной площадкой. И глава нашего государства может общаться с кем хочет и когда хочет. Для этого ему не требуется разрешение МОК», — подчеркнула Ольга Павлова.

«„Игры будущего“ прошли на очень хорошем уровне и с большим успехом, что, видимо, и вызвало раздражение господина Баха. Частная жизнь наших спортсменов за пределами спортивной площадки охраняется государством и никак не может быть регламентирована МОК и WADA. Как бы им этого не хотелось», — подчеркнула заслуженный тренер РФ.