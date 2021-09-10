Павлова прокомментировала поручение Путина о просветительских программах для молодежи

Президент России Владимир Путин, открывая заседание оргкомитета «Победа», предложил партии «Единой России» совместно с жителями городов, признанных городами трудовой доблести, запустить просветительские программы для молодежи, раскрывающие подвиги фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Эту инициативу прокомментировала член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ Ольга Павлова.

«Когда подавалась заявка на присвоение Казани звания „Город трудовой доблести“, общественностью и волонтерами была проведена огромная архивная работа. Были подняты документы с описанием многочисленных фактов трудовых подвигов наших соотечественников. Прошли встречи с ветеранами, которые рассказывали о героическом труде в годы Великой Отечественной войны. И эта работа, несомненно, должна быть продолжена», — заявила Ольга Павлова.

Парламентарий пояснила, что сегодняшнее законодательство позволяет исследовать многие закрытые ранее архивные документы, которые открывают всё новые и новые случаи трудовых подвигов людей. Эти документы свидетельствуют, что народ Советского Союза работал на грани самопожертвования. Умирая за станками, люди своим трудом приближали день Великой Победы. Помимо работы на предприятиях военной промышленности, силами местного населения еще создавался оборонный Казанский обвод.

«Работа по запуску просветительских программ для молодежи должна пройти в максимально короткие сроки. Пока еще живы ветераны войны и тыла, которые еще могут рассказать, какими усилиями давалась нашему народу победа. Многим из них уже далеко за 80, надо успеть, чтобы они передали правдивую информацию подрастающему поколению», — сказала Ольга Павлова.

При этом она подчеркнула, что в реализации просветительских программ большую помощь могут оказать молодежные общественные организации «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы», детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

«Члены этих молодежных организаций должны выступить ретрансляторами и рассказывать об исторической правде сверстникам на доступном им языке, и тогда эту историческую правду будет очень сложно скрыть или переделать. Это очень важно в нынешних условиях, когда подвиг народов СССР мировая политика пытается обесценить и забыть», — добавила Ольга Павлова.