Павлова: Произошло изменение культуры общественного контроля за выборами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали результаты Единого дня голосования и высокий результат «Единой России».

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков обратил внимание на то, что нынешняя избирательная кампания проводилась во время широкомасштабного вооруженного конфликта. По мнению доктора политических наук, «эффект от давление западных стран и Украины был противоположным» – россияне сплотились вокруг Президента Владимира Путина и поддержали его политический курс.

«Сама кампания была спокойной и малоинтересной, новые технологии практически не использовались. Агитация была не всегда заметной даже в последние дни перед выборами», – констатировал при этом специалист, упомянув вместе с тем достаточно большую явку.

Высокий рейтинг Президента и доверие к нему со стороны населения позволили «Единой России» выиграть выборы с большим преимуществом, добавил Большаков.

Доцент КФУ, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Евгения Храмова увидела в избирательном цикле 2026 года логично выстроенный политический процесс.

«Слаженно отработали все государственные и общественные институты по его обеспечению. В целом значимым итогом ЕДГ можно назвать его обкатанность, то есть работу всех структур без массовых сбоев. Можно сказать, что ЕДК состоялся как эффективный рабочий инструмент», – выразила уверенность она.

Храмова также сделала акцент на разницу в манере голосования между селами и городами. Сельчане предпочитают голосовать утром и не отдают предпочтение ни одному из дней, тогда как горожане отдают свои голоса вечером и в основном по выходным.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин усмотрел в итоге «Единой России» «оценку страны».

«Люди проголосовали за стабильность, за курс, за победу. Все попытки извне сорвать выборы провалились – избирательная система выстояла и показала свою зрелость», – убежден он.

Парламентарий также заявил, что может с гордостью говорить о высокой избирательной активности в Татарстане. Результат единороссов, на его взгляд, был обусловлен убедительными успехами их политики.

«Доверие не декларируют – его зарабатывают делами. В Татарстане, опорном регионе страны, каждый житель понимает и видит результаты работы всей системы власти. Плюс отдельно отмечу прозрачность всего избирательного процесса <...>», – сказал он.

Главным фактом депутат счел то, что выборы состоялись в конституционные сроки, несмотря на обстрелы, атаки беспилотников, кибератаки и призывы перенести голосование. «Само по себе это стало важным политическим сигналом: институт выборов как каркас политической системы сохранен даже в условиях войны», – заключил Метшин.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова призвала разделить политический результат выборов и оценку качества самого избирательного процесса.

«Высокая явка – важный показатель вовлеченности граждан, но автоматически превращать ее в универсальный индекс доверия было бы методологически неверно. Доверие проверяется тем, насколько система выдерживает нагрузку, насколько открыта для наблюдения и способна разбирать любой спорный эпизод по процедуре, а не по политической интерпретации», – конкретизировала она свою мысль.

Так, в Татарстане участие в голосовании приняли более 2,25 млн человек, итоговая явка превысила 76, и это действительно высокая электоральная активность. Однако, акцентировала Павлова, ей самой интереснее изменение культуры общественного контроля.

«Современная модель требует возможности быстро проверить информацию, сопоставить сообщение из социальных сетей с фактической ситуацией, получить правовую оценку и публично объяснить результат этой проверки», – пояснила общественница.

К тому же, по ее мнению, избиратели сейчас получают многие сведения о выборах через цифровую среду, где достоверное сообщение соседствует с эмоциональной трактовкой, а иногда и с сознательной манипуляцией. «Поэтому способность институтов гражданского общества оперативно работать с такими сигналами приобретает уже не вспомогательное, а самостоятельное значение», – уверена она.

«<...> российский избиратель становится требовательнее не только к политикам, но и к самой процедуре. И чем выше эта требовательность, тем важнее отвечать на нее не декларациями о легитимности, а возможностью показать, как именно устроен контроль и что происходит с каждым поступившим сигналом», – подытожила Павлова.