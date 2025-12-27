Павлова: Программа реновации ФАПов позволит эффективно использовать ресурсы нацпроекта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В наступающем 2026 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 33 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) в 16 районах республики за 150 млн рублей – из 334 нуждающихся в обновлении (всего же в регионе их 1663). Воплотить в жизнь программу реновации ФАПов предполагается за пять лет. Соответствующие планы представители общественности Татарстана прокомментировали на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова заметила, что анонсированные министром здравоохранения Татарстана Альмиром Абашевым решения полностью соответствуют заданному Президентом России Владимиром Путиным курсу на укрепление первичного звена здравоохранения как основы качества жизни, особенно на селе.

По мнению общественницы, «1663 ФАПа – это фундамент сельской медицины, и честная оценка состояния 334 из них говорит о взвешенном и ответственном подходе республики». Соответственно, уверена она, пятилетняя программа реновации – это реалистичное решение, позволяющее эффективно использовать республиканские и федеральные ресурсы в рамках профильного национального проекта – «Продолжительная и активная жизнь».

«Татарстан действует системно: не точечные меры, а последовательное обновление инфраструктуры с прицелом на устойчивый результат», – подчеркнула Павлова.

При этом, добавила она, ФАП сейчас является не только медицинским пунктом, но и элементом территориального развития, обеспечивающим доверие людей к власти.

«Задача республики здесь не только выполнить планы в срок, но и закрыть проблему капитально и надолго. Это и есть практическая реализация государственной политики, ориентированной на человека», – подытожила Ольга Павлова.

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов также прокомментировал планы Минздрава региона, раскрытые на сессии республиканского парламента. Он обратил внимание на то, что современные ФАПы спроектированы с учетом всех необходимых требований для оказания первичной медико-санитарной помощи, в них устанавливается современное медицинское оборудование и функциональная мебель.

«Открытие ФАПов имеет не только медицинское, но и важное социальное значение и гарантирует жителям сельских районов доступную и современную первую медицинскую помощь», – констатировал парламентарий.

Фазылов выразил уверенность, что наличие ФАПов безусловно положительно скажется на качестве жизни тысяч семей, проживающих в сельской местности. Соответственно, строительство современных ФАПов – это инвестиция в здоровье людей и повышение качества жизни на селе, резюмировал депутат Госсовета РТ.

Депутат Казанской городской Думы, бизнесмен и член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов назвал программу реновации ФАПов важным шагом в рамках совершенствования системы здравоохранения региона. По его оценке, она демонстрирует заботу властей о здоровье каждого жителя республики – независимо от места проживания.

«Это отличная новость для жителей Татарстана, особенно для тех, кто проживает в сельской местности», – добавил Шарапов, пояснив, что ремонт ФАПов позволит улучшить качество медицинской помощи на местах, обеспечить доступность медицинских услуг и повысить уровень здоровья населения.

Скорый старт первого этапа программы означает, что уже в ближайшее время жители 16 районов смогут ощутить положительные изменения в качестве предоставляемых медицинских услуг, акцентировал он.

Поэтому, убежден предприниматель, эта инициатива заслуживает самой высокой оценки и поддержки со стороны общественности. «Она направлена на улучшение качества жизни сельских жителей и повышение уровня доступности медицинской помощи, что является одной из ключевых задач современной социальной политики», – заключил единоросс.