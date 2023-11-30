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Павлова: Проект «Моя карьера с „Единой Россией“» — это новые реалии трудоустройства
Государственная Дума приняла в третьем чтении новую редакцию федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». Координатор партийного проекта «Моя карьера с „Единой Россией“» в РТ Ольга Павлова, комментируя принятие закона, отметила, что при подготовке документа ко второму чтению были учтены экспертные данные, полученные в ходе работы дискуссионных площадок соответствующего партпроекта.
«Вместе с законом в третьем чтении было принято постановление Государственной Думы, в котором определяется направление дальнейшей работы в сфере занятости. По итогам обсуждений, которые проводились на площадках партийного проекта совместно с профсоюзами и экспертным сообществом, были даны рекомендации, связанные с новыми формами занятости, в том числе и соискателей зоны риска — инвалидов, а также несовершеннолетних и людей, которые трудоустраиваются впервые. И эти рекомендации, в которых отражены новые реалии трудовых отношений, несомненно, повлияли на качество итогового документа», — уверена Павлова.
По словам Ольги Павловой, которая, еще будучи депутатом Государственной Думы VII созыва, стала одним из инициаторов закона о занятости, эта новелла не только устанавливает ежегодную индексацию пособия по безработице и расширяет возможности службы занятости. Она также определяет перечень критериев, по которым службы занятости будут искать подходящую для соискателей работу.
«Чтобы не возникало различных споров и разночтений, мы предложили включить такие критерии, как опыт работы, форма занятости, расположение рабочего места и жизненные обстоятельства, в которых находится человек. Например, инвалидность — по этому критерию как раз и возникало большое количество вопросов. Квоты для инвалидов не всегда объективно распределяются, и поэтому в рамках закона была введена норма, закрепляющая выделение квот в соответствии с рекомендациями Министерства труда», — подчеркнула Павлова.
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