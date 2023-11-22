Павлова: «Призывы Баха по поддержке олимпийских ценностей — пиар-кампания в угоду США»

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В заявлении ООН о традиционном перемирии в преддверии Олимпийских игр — 2024 не содержится пункта о запрете любой дискриминации в спорте. Таким образом, заявляемое «равноправие» вновь не коснулось российских и белорусских спортсменов. На это обратила внимание координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Впервые за эти два года руководство России высказало претензии главе МОК, встретились на международной площадке. И впервые в резолюции, которая принималась ООН, пункт о запрете любой дискриминации в спорте отсутствовал», — подчеркнула собеседница агентства.

За документ, предложенный Францией, проголосовали 118 из 193 государств, включая Израиль, Украину и США. Россия, традиционно поддерживавшая подобные инициативы, учитывая игнорирование в документе дискриминацию российских и белорусских спортсменов, воздержалась.

«МОК постоянно извращает цели и задачи спортивной хартии. Томас Бах (президент Комитета — прим. Т-и), заявляя о том, что спортсмены не должны отвечать за действия своего Правительства и в то же время утверждая, что правительства стран не должны решать, какие спортсмены и на каких соревнованиях могут или не могут участвовать, а также какие соревнования кому проводить, по сути, утверждает монополию МОК на это право. Поэтому призывы Томаса Баха по поддержке олимпийских ценностей и построение мира посредством спорта — не более чем пиар-кампания в угоду США», — считает Ольга Павлова.